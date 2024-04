Hondureña se convirtió en mano derecha de Luis Enrique,¿qué dice de Honduras?

“La verdad que no es nada fácil tomar una decisión de esas, abandonar a la familia, nuestra cultura... siempre he respondido por ellos y tal vez no estaba todos los días con ellos, pero mi prioridad siempre eran ellos. Irse tan lejos y saber que llegará el día de la despedida... yo pedí muchas opiniones y me dijeron que si estás siempre pensando en lo que va a pasar o si a tu mamá o tu papá le pasará algo en lo que tú estás lejos, es una decisión que nunca la vas a tomar en la vida, hay que correr riesgos”.

“Cuando llegué una de las cosas que más me afectó fueron los horarios. Me la pasaba durmiendo al inicio, y yo tenía a mi amiga que siempre me pasaba despertando, me decía que no durmiera, que cuando tenga trabajo va a sufrir, que no sé qué para levantarse y sí, la verdad que es muy duro, porque en los trabajos aquí uno tiene que aprender la puntualidad, es una de las cosas más importantes”.

“Tuve un trabajo de cuidar a una señora que ahí sí que lloraba muy duro, muy amargamente porque la señora no estaba tan bien de la cabeza y era un poco rebelde y era mi primera experiencia cuidando personas mayores. Yo trataba de tenerle paciencia, pues sabía de lo tan mal que estaba de su cabeza. Había muchas veces que me sacaba hasta afuera y tenía que estar tocando el timbre para que me abriera. Sufrí mucho con ella la verdad”.

Ada Marisol reconoce que en una de sus jornadas como niñera no pudo contener las lágrimas debido a la exigencia que esto supone en España, sin embargo, nunca bajó la frente y no dio ningún paso atrás.

Año y medio de trabajar junto a esta familia, Ada Marisol realizó con excelencia sus labores, pero reconoce que el cansancio le comenzó a pasar factura. Tras una plática con una amiga que trabajaba en el exclusivo suburbio de Gavá, lugar en donde tienen propiedades varias estrellas del Fútbol Club Barcelona, la copaneca estaba a las puertas de una gran oportunidad.

“”Ya tenía demasiados dolores de espalda y todo, pues sentía que no podía más y una amiga de aquí, que es de San Pedro Sula, trabaja en Gavá, tiene trabajo por horas, me dijo que fuéramos a tomar un café, entonces ella me dijo que tenía que cambiar de trabajo, entonces le dije que si me saliera otra cosa lo cambiaría”.

“A los tres días me está llamando Daisy y me dice que hay un trabajo en Gavá, ella no sabía quién era la persona con la que iba a trabajar, ella solo me dijo que es para tal casa y que no sé para qué la quieren, pero yo le he recomendado a usted, ahí la van a llamar y les he dado su número”.

En una muestra de lealtad y cariño que había tomado por los hijos de su entonces jefe, Ada dudó por un momento contemplar la oferta, sin embargo, la urgencia con la que era requerida su presencia, más las condiciones que le ofrecían le terminó llamando la atención. Pasados los días, la connacional recibió la llamada de Elena Cullell, esposa de “Lucho”.

En un inicio, Ada no sabía quién era ella, pero tras una primera entrevista hubo conexión y la familia del entrenador que guio al Barça a su segundo triplete en la historia supo que la nacida en Copán era la persona indicada para dirigir las labores de su hogar.

“Cuando fui a la entrevista yo la verdad no sabía quiénes eran ellos. Yo sí había oído hablar de él, pero no sabía quiénes eran ellos, en realidad que era con ellos que iba a trabajar. Yo pasé a la entrevista con ella, hablamos y todo ella me dijo: ‘Pues mira, yo ando buscando una chica y a mí me han hablado muy bien de ti. Te han recomendado muy bien’”.