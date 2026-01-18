Marathón definirá este lunes a su nuevo presidente: así será la elección

San Pedro Sula, Honduras.

Esos son Eduardo Lontero y Daniel Otero, dos empresarios muy exitosos que estuvieron al lado de Amaya y han seguido luchando con el equipo después de la pérdida de la peña de un quijote del fútbol como lo fue don Orinson .

Pero la vida tiene que seguir y por eso en Marathón realizarán este día la asamblea del club, en la que buscarán un nuevo presidente que continúe con el gran proyecto que dejó Orinson. Hay dos posibles nombres en la mesa que están listos para sentarse en la silla y buscar darle al Monstruo la solidez y competitividad.

Llenar el vacío que dejó Orinson Amaya, quien repentinamente falleció el pasado 1 de diciembre, es difícil. El dirigente había conformado un Marathón competitivo, saneado y que llevaba un proyecto que estaba gustando a la gente cuando la muerte lo sorprendió.

Daniel Otero es presidente vitalicio en la actual junta directiva, mientras que Eduardo Lontero es actual vicepresidente ejecutivo y era una de las mano derecha de Orinson Amaya. Los dos conocen a profundidad el manejo del club, ambos son socios del club y reconocidos dentro del engranaje del equipo subcampeón nacional.

La asamblea se llevará a cabo este lunes a las 11:30 am en el hotel Intercontinental de San Pedro Sula y la votación será por planilla. Todos los directivos están participando y nuestra estructura será juramentada por el dirigente Roque Pascua, quien además de ser secretario de Liga Nacional es el apoderado legal del popular club sampedrano.

Muchos proyectos se visualizaban poscentenario en Marathón, por ejemplo, fortalecimiento de las fuerzas básicas, alianzas con clubes en el exterior para la exportación de talentos y lo más inmediato el alumbrado del estadio Yankel Rosenthal.

El plan sigue en pie porque el contrato Orinson Amaya lo dejó firmado, pero aún no hay fecha de inicio, debido a que no se ha efectuado el primer depósito a la empresa que realizará las labores. El pago se iba a hacer el día que el empresario falleció, lamentablemente.

Las finanzas del club están bien sanadas, situación que le da una estabilidad al club para contrataciones; Además, se espera tomar una decisión con el futuro de Mario Berríos , quien es director deportivo del club.

De momento, el club solo ha fichado a Carlos Pérez y Maylor Núñez. Ya está lista la renovación de Henry Figueroa y el nuevo presidente será el encargado de firmar a Brayan Moya, con quien ya llegaron a un acuerdo y solo falta la presentación. El Monstruo quiere la décima.