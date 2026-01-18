Raúl Cáceres confirma salida de 'Yío' Puerto al extranjero y le deja mensaje

Puerto Cortés, Honduras.

‘Chuy’ se marchó al Marathón , Aldo fue prestado por parte del Honduras Progreso al Juticalpa FC y ‘Yio’ Puerto está a un paso de ser futbolista del Ventura County FC , antes llamado LA Galaxy ll de la MLS Next Pro . Solo falta que el club estadounidense envíe la documentación a la directiva de los porteños para que sea una realidad.

La tarea será complicada porque la ofensiva escuela que metía miedo con Carlos Pérez, Aldo Fajardo y Erick ‘Yio’ Puerto no estará más.

El Platense brilló en su regreso a la Liga Nacional de Honduras y ahora el objetivo del Torneo Clausura 2026 será mantener o superar lo mostrados en el último semestre del 2025.

Además, se refirió a los tres nuevos futbolistas que integrarán al club y el mensaje que le ha dado a sus dirigidos.

En entrevista con Diario La Prensa, el entrenador del Tiburón, Raúl Cáceres , confirmó la noticia y le dejó un mensaje al anotador de 17 tantos en la temporada pasada.

¿Cómo visualizar el torneo Clausura 2025-26 con Platense?

La experiencia nos la dará los partidos jugados y estructuración del plantel, pero vamos siempre con los objetivos trazados, y aparte de eso con la ambición y el hambre de llenas las expectativas nuestras y de la afición.

¿Será muy complicado superar los que se hizo el semestre pasado?

Es el mensaje que le hago saber al grupo la vara está bastante alta, pero es el objetivo que tenemos porque no nos podemos venir a relajar aquí. Lo que logramos fue bastante importante y eso es lo que nos une para igualar o superar la campaña anterior.

¿Cómo ha estado la pretemporada?

Muy bien. A pesar del corto tiempo y destaco la buena disposición del jugador. En pocos días ha sido difícil porque muchos han venido con sobrepeso, pero que ya lo traían desde el torneo pasado, pero la buena disposición es la que hace que uno se motive.

Se han incorporado futbolistas como: Rembrandt Flores, Joel Castillo y Carlos Castellanos, ¿se han incorporado de manera positiva al club?

Siento que van a ser jugadores importantes para el equipo por su mística de juego y esperamos que en el menor tiempo podamos ir gozando de sus cualidades.

¿Daniel Bodden, Jafeth Núñez y Moisés serán refuerzos del club?

Sí, seguimos reforzándonos, esperamos mañana ya tenerlos por aquí. Confiemos plenamente que ellos serán jugadores con mucha hambre y con mucha ilusión de venir a Platense. Los muchachos van a ser de mucho aporte al equipo porque tienen la calidad que el equipo quiere.

¿Con ellos se cierran los refuerzos?

Seguimos viendo la plantilla porque no descarto que puedan salir algunos muchachos a préstamo para que puedan sumar minutos y tal vez traer otros que nos puedan dar un aporte extra en este momento, de mayor jerarquía quizás.

Cambio rotundo de la parte ofensiva de Platense, se fue Carlos Pérez, Aldo Fajardo y se irá Erick Puerto, ¿preocupa?

Emocionalmente trastoca, pero también somos conscientes de la evolución del jugador, si el jugador crece tiene todo el derecho de poder salir y vivir esa experiencia. Hoy en día son ellos los que ya están viviendo esa oportunidad y ahora nos toca a nosotros seguir bregando en esto y luchando porque también les pase a otros futbolistas.

¿Se siente responsable de que Erick Puerto se convierta en legionario?

Me siento parte de lo que haya sumando para que a él se le diera la oportunidad, ojalá él pueda disfrutar de estos momentos, y estos momentos lo que hacen es reafirmar que el discurso de a Raúl Cáceres ante el jugador es positivo.

¿Cree que Puerto se puede adaptar bien al fútbol estadounidense?

Yo pienso que sí por sus características y por su disciplina. Siento que él va brillar por allá.

¿Entonces usted ya no cuenta más con él?

Todavía no se ha terminado de cerrar es una ventana que está abierta, pero si me pregunta a mí, que se vaya y toca desearle lo mejor.

¿Qué mensaje le da públicamente a ‘Yio’?

Que nunca pierda su humildad, que jamás renuncie a la idea de aprender cada día y que se dé cuenta que él va a representar a un país y a una institución como Platense. Lo mejor para Erick Puerto y su familia. Será un legionario que va a aportar mucho a nivel de Selección.

¿Está entre los mejores tres entrenador hondureños de la actualidad Raúl Cáceres?

Hay entrenador que han hecho mejores papeles que yo, eso sí, si no soy el primero tampoco el último, y qué día a día me preparo para estar en esa dimensión.