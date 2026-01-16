  1. Inicio
Bombazo: Marathón suma otro sorpresivo fichaje para el Torneo Clausura 2026

El Marathón ya tiene su tercer fichaje para la nueva temporada en la que buscará la ansiada décima.

El Marathón se está armando para la próxima temporada y ya suma tres fichajes.
San Pedro Sula, Honduras.

Diario La Prensa conoció en exclusiva que Brayan Moya es nuevo fichaje del Marathón de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, reforzando una de las zonas más importantes del equipo verdolaga. El atacante hondureño llega con el objetivo de aportar goles y experiencia a un club que buscará ser protagonista en la próxima competencia.

Con su incorporación, Moya se convierte en el tercer refuerzo confirmado del Marathón, luego de las llegadas de Carlos Pérez y Maylor Núñez. La junta directiva del club sampedrano continúa moviéndose con decisión en el mercado, apostando por jugadores de peso para fortalecer la plantilla que afrontará el Clausura.

En el aspecto contractual, Brayan Moya firmó por un año tras alcanzar un acuerdo económico con la dirigencia verdolaga. El entendimiento entre ambas partes permitió cerrar la negociación sin mayores contratiempos, asegurando así la presencia del delantero al menos por toda la temporada.

Brayan Moya se muda del Real España al Marathón para el 2026.

El atacante se suma a un potente frente ofensivo que integrarán Brayan Moya, Román Rubilio Castillo y Nicolás Messiniti, un tridente que genera altas expectativas entre la afición. Este ataque estará bajo la conducción del entrenador argentino Pablo Lavallén, quien confía en que la competencia interna eleve el rendimiento colectivo del equipo.

Moya llega procedente del Real España, club con el que rescindió contrato en noviembre de dos mil veinticinco. Ahora, el delantero afronta un nuevo reto en su carrera, decidido a reencontrarse con su mejor versión y convertirse en una pieza clave para las aspiraciones del Marathón en el Clausura.

