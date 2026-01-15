Olimpia alista 'bomba', pelea por fichar a Moya y nueva ofensiva de Alajuelense

Así se movió el mercado de fichajes de Honduras este jueves 15 de enero. Rumores, traspasos, anuncios y más movimientos. Olimpia sigue siendo noticia.
Mariano Pineda - El experimentado portero se convierte en nuevo fichaje del CD Choloma.
Reynaldo Tilguath - Tras su salida de Olancho FC, el entrenador aceptó negociaciones con Victoria: "Sería irresponsable firmar si no están al día", lanzó.
Agustín Auzmendi - El argentino fue anunciado como nuevo fichaje del equipo Gimnasia y Esgrima La Plata. El delantero firmó su vínculo con el club por una temporada, con opción de compra.
Daniel Carter Bodden - El delantero de Real España llega en calidad de préstamo al Platense.
Wisdon Quayé - El extremo dejó al Victoria por problemas económicos y se convirtió en nuevo fichaje del Juticalpa FC que ya lo presentó.
Marvin 'Flecha' Bernárdez - El extremo derecho, quien salió del Vida en diciembre, está negociando con Génesis PN su incorporación.
CD Choloma anunció la salida oficial del extremo izquierdo Bryan Félix, exjugador de Real España y Alajuelense.
Otro de los elementos fuera del CD Choloma es el lateral izquierdo Milton Núñez, hijo del histórico Tyson.
Jafeth Núñez no es más jugador del CD Choloma, fue dado de baja este jueves 15 de enero.
CD Choloma también dio de baja al futbolista Yasser Santos de su plantilla.
Alexander 'La Ficha' Aguilar llegó a un arreglo con la directiva y tiene el visto bueno del DT Raúl Cáceres para jugar en el torneo Clausura con Platense FC.
El defensa central uruguayo Fabricio Silva está como agente libre luego de su paso por Victoria, no se han acercado a renovarlo.
El regreso de Exon Arzú al Real España está en veremos debido que Houston Dynamo lo tiene en lista para la pretemporada del segundo club.
El defensor colombiano Johan Quejada tiene un acuerdo con CD Choloma, conoció DIEZ.
Diario La Prensa conoció que Erick 'Yío' Puerto recibió una propuesta formal del Comunicaciones de Guatemala, Platense lo sabe y tiene otras en la mesa provenientes de Europa.
Allans Vargas - El defensa hondureño es nuevo jugador del Génesis PN tras su salida del Real Estelí de Nicaragua. Vuelve a la Liga Nacional después de sus pasos por Marathón y Real España.
Carlos 'Chuy' Pérez, extremo que brilló en Platense y es propiedad del Honduras Progreso, jugará con Marathón y su vinculo es por 4 años, reveló Elías Názar, presidente de los arroceros.
Romell Quioto - El delantero hondureño no continuaría en el Al-Najmah de Arabia Saudita y es el Olimpia el principal interesado en ficharlo, sería el bombazo en el mercado de fichajes.
Jorge Álvarez - Tras la primera oferta oficial del Alajuelense y rechazo del Olimpia por el mediocampista hodnureño, el club tico prepara la contraoferta por el fichaje del seleccionado catracho.
Bryan Moya - El exdelantero del Real España está como agente libre, Marathón reactivó su interés por ficharlo y también los Potros del Olancho FC también quieren su fichaje.
Francisco Martínez - El buen momento que atraviesa el 'Chelito' con el Marathón no ha pasado desapercibido para los clubes grandes del país. Además del interés ya conocido de Olimpia, Diario La Prensa conoció que Motagua también ha realizado sondeos por el mediocampista santacruceño. Sería un bombazo para uno de los clubes capitalinos.
Carlos Sánchez - El 'Mango' sería la próxima baja del Olimpia, incluso el club bicampeón de Honduras busca un lateral izquierdo.
Óscar Quiñones - El Vida anunció de manera oficial el fichaje de este lateral izquierdo colombiano.
Yulian Goluz - El Vida también confirmó la llegada del volante que llega de Colombia.
Moisés Rodríguez, volante propiedad del Olimpia y que Génesis PN dio de baja, suena fuerte para llegar al Platense.
El delantero brasileño Gustavo Moura dejó al Real España y fue anunciado por el Alianza de la primera división de El Salvador.
Heber Núñez, mediocampista del Olimpia y cedido al Génesis PN, cambiaría de club y ficharía por Platense.