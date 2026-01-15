Olimpia alista 'bomba', pelea por fichar a Moya y nueva ofensiva de Alajuelense

Francisco Martínez - El buen momento que atraviesa el 'Chelito' con el Marathón no ha pasado desapercibido para los clubes grandes del país. Además del interés ya conocido de Olimpia, Diario La Prensa conoció que Motagua también ha realizado sondeos por el mediocampista santacruceño. Sería un bombazo para uno de los clubes capitalinos.