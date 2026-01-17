Marathón confirma su primera baja de cara al Torneo Clausura 2026 de Liga Nacional

Iván Anderson se convirtió en la primera baja oficial del Marathón de cara al torneo Clausura de la Liga Nacional, marcando un inicio El Monstruo Verde inició su planificación para el Clausura 2026 con la primera baja oficial de la temporadapara el conjunto verdolaga en plena etapa de planificación. La salida del derecho lateral toma por sorpresa a la afición y al cuerpo técnico, que contaban con su continuidad para afrontar un campeonato donde la exigencia será máxima desde el arranque.
La directiva del Monstruo Verde recibe este golpe bajo mientras arma su proyecto deportivo para el 2026. El regreso de Anderson al Monagas de Venezuela representa un giro inesperado que deja a Pablo Lavallén con un vacío complicado de cubrir por la banda derecha.
El 2026 comienza con despedidas y sensaciones encontradas en la cueva del Monstruo. Anderson había llegado con cartel de figura y grandes expectativas, pero su paso por el club terminó sin los resultados soñados. Aunque tuvo participación constante, su adiós se da en un momento sensato, cuando Marathón busca estabilidad y protagonismo en el torneo local.
En lo estrictamente deportivo, el lateral derecho disputó 21 partidos en la última temporada, pero se marcha con las manos vacías: no anotó goles, no registró asistencias y, lo más doloroso para el entorno verdolaga, no pudo levantar el título. Un balance que deja un sabor amargo tanto para el jugador como para la institución.
No obstante, la dirigencia ya comenzó a moverse para cubrir su salida. Tal como adelantó Diario La Prensa, Marathón cerró la incorporación del lateral derecho Maylor Núñez, quien llegará para competir y acompañar a Samuel Elvir en el costado derecho de la primera línea verdolaga, en un intento por recomponer el camino y pasar la página de una salida que dolió más de la cuenta.