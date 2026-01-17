Alajuelense no espera más y toda decisión sobre el futuro de Jorge Álvarez

Días antes, Diario La Prensa conoció que el pasado martes 13 de enero, el vigente campeón de la Liga de Costa Rica y tricampeón de la Copa Centroamericana puso dinero sobre la mesa para intentar fichar al volante.

La postura del conjunto merengue era firme: el futbolista no saldrá a un equipo de la región bajo las condiciones planteadas, por lo que ahora su futuro inmediato pasa por definir su continuidad con los blancos, incluso con la posibilidad de extender su contrato hasta 2029.

Jorge Álvarez no vestirá la camiseta de la Liga Deportiva Alajuelense. Este sábado quedó confirmado que el mediocampista hondureño no se moverá de Olimpia rumbo al club manudo, luego de que el último intento realizado no prosperara, según adelantó Kevin Jiménez, periodista costarricense.

El interés del conjunto manudo no era menor. El plan incluía que Álvarez compitiera en tres frentes a nivel de clubes: el campeonato local, la Concacaf Champions League, donde Alajuelense está clasificado a los octavos de final, y la Copa Centroamericana 2026. Desde Costa Rica veían al mediocampista como una pieza clave para fortalecer su plantel en competencias de alta exigencia internacional.

Sin embargo, en dicha reunión la junta directiva del Olimpia fue clara y directa. Según una fuente de crédito entera consultada por La Prensa, los albos comunicaron a Alajuelense que la propuesta económica presentada era insuficiente. La postura del club hondureño fue no negociar la salida del jugador por “muy poco dinero”, considerando la importancia del futbolista y su situación contractual.

Olimpia no estuvo dispuesto a dejar salir a Jorge Álvarez por una cifra menor al medio millón de dólares en una venta definitiva, tomando en cuenta que el mediocampista aún tiene contrato vigente por un año más.

Además, el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Espinel le ha transmitido plena confianza para afrontar las tres competencias que tiene el club por delante: la Liga Nacional, la Concacaf Champions League, donde enfrentarán al América de México en primera ronda, y la Copa Centroamericana 2026.

El propio Jorge Álvarez está al tanto de todo lo que ha sucedido a su alrededor. El presidente Rafael Villeda le comunicó directamente la situación, así como la postura institucional del club. Si bien la posibilidad de jugar en otro grande de Centroamérica resultaba tentadora para el volante, su deseo es salir de la mejor manera posible, mientras Olimpia analiza si su futuro inmediato pasa por la continuidad o una eventual renovación a largo plazo.