Reconocido equipo de Centroamérica busca el fichaje de Erick 'Yío' Puerto

Puerto Cortés, Honduras.

Erick 'Yío' Puerto, sensación con Platense en su torneo de debut anotando 17 goles, sigue a la expectativa de tener su primera aventura como legionario en el 2026. El oriundo de la aldea Monterrey, Choloma, Cortés, fue el máximo goleador entre los hondureños durante el Torneo Apertura 2025-2026 solamente superado por el uruguayo Rodrigo de Olivera con 19 y el argentino Nicolás Messiniti con 18. 'Yío' ​​​​​Puerto es pretendido por el Comunicaciones FC de la Liga de Guatemala, club que intentó la compra definitiva en primera instancia, pero desistió en principio.

La situación en el primer acercamiento fue el alto precio que Platense tasó al futbolista, se maneja la suma de 500,000 dólares por la compra definitiva. Los Cremas se alejaron. Diario La Prensa conoció que el Comunicaciones lo quiere nuevamente y está solicitando la llegada del goleador en calidad de préstamo por seis meses para reforzar el ataque de cara al campeonato guatemalteco. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Puerto, de 24 años, tuvo un rendimiento alto donde incluyó actuaciones espectaculares, como un póker de goles en un solo partido, con el que ayudó a Platense a una victoria contundente y se consolidó como máximo artillero del certamen. Esto fue clave para que la directiva de Platense recibiera intereses de varios equipos en el exterior, incluyendo una desde Ucrania. Sin embargo, el atacante alista las maletas para irse a Guatemala.

ÚLTIMO LUGAR Y SU POLÉMICO ENTRENADOR