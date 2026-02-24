Técnico del Internacional Bogotá elogia a Dereck Moncada y le deja mensaje

Bogotá, Colombia.

Dereck Moncada ha participado en 7 de los 8 juegos que tiene el líder de la división de honor colombiana, con 17 puntos, anotando un total de 5 veces. Está ubicado en la tabla de goleadores.

Ricardo Valiño explicó que el cuerpo técnico ya tenía referencias claras sobre Moncada antes de su llegada, recordando que debutó progreso desde los 16 años.

Ricardo Valiño, entrenador argentino del Internacional de Bogotá , no escatimó elogios al referirse al crecimiento y proyección del joven defensor hondureño Dereck Moncada , a quien considera un talento con condiciones para consolidarse en el fútbol internacional.

El extremo debutó a muy corta edad en la Selección Mayor de Honduras en la fecha FIFA de noviembre del 2025 en plena eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Un detalle que habla de su proyección desde etapas tempranas. El estratega señaló que el jugador se incorporó el pasado 6 de enero, luego de disputar la final del torneo Apertura el día 3, por lo que tuvieron que esperarlo para sumarse de lleno al grupo.

En cuanto a sus características, el técnico del Internacional destacó que se trata de un futbolista completo: "Sabíamos el talento. Si hacen un análisis le pega bien con derecha, izquierda, buen juego aéreo, buena aceleración, generoso en los regresos", puntualizó a Win Sports, resaltando su compromiso táctico al momento de replegarse.

No obstante, Valiño también fue claro al señalar que Dereck Moncada debe continuar trabajando en los "aspectos tácticos del juego para terminar de formarse como profesional". Considera que ese proceso será clave para pulir su talento natural y potenciar su rendimiento dentro del sistema colectivo.

Finalmente, el entrenador que trabajó en el River Plate subrayó que el salto de la Liga Nacional de Honduras a una competencia más exigente como la liga colombiana será determinante en su evolución, asegurando que este nuevo reto puede terminar de consolidarlo como un gran proyecto a futuro.