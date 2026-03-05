¿Qué es el FVS, cómo funciona y cuál es la principal diferencia que existe con el VAR?

Tegucigalpa, Honduras.

Como una importante ayuda al arbitraje, la Liga Nacional de Honduras realiza los últimos pasos para contar con el Football Video Support (FVS), un sistema alternativo al VAR que está próximo a entrar en escena en los partidos de Primera División. El FVS se presenta como una herramienta de menor costo, utilizada en países de escasos recursos, que permite a los árbitros revisar en un monitor las acciones polémicas que surjan durante un partido. En primera instancia, esta tecnología tendrá un funcionamiento similar al del VAR y será un importante apoyo para los jueces hondureños, sin embargo, tiene algunas diferencias significativas con respecto al asistente de video arbitral utilizado en las grandes ligas del mundo y en torneos FIFA.

Las diferencias entre el VAR y el FVS

Conocido también como "tarjeta verde" o "el nuevo VAR", el FVS es una alternativa que ha proporcionado la FIFA a competiciones y federaciones que por limitaciones financieras, logísticas o técnicas no pueden contar con el VAR tradicional. Al contrario que la tecnología que entró en la escena del fútbol mundial de forma oficial en Rusia 2018, en donde hay un equipo de colegiados situados en una cabina verificando las diferentes cámaras y llamando al juez central en caso de ser necesario, con el FVS el árbitro solo revisa una jugada si el entrenador solicita un "desafío formal" mediante una tarjeta de revisión de color verde. Ante la solicitud del técnico, el silbante irá a revisar la jugada cuando el balón no esté en juego o se encuentre en una zona neutral. Es decir, que mientras el VAR requiere de un equipo de árbitros de video y un amplio despliegue tecnológico, el FVS solamente necesita cámaras básicas y un monitor para operar, siendo el juez principal el que revise la acción si uno de los entrenadores solicite el desafío formal en los espacios que tenga disponibles por un menor costo monetario.

Asimismo, es importante mencionar que el FVS, al igual que el VAR, está limitado a jugadas claves como son los goles, penales, expulsiones directas o errores de identidad al momento de sacar una tarjeta. En el caso de los goles, en otros países se ha visto que el cuarto árbitro revisa las acciones en el monitor antes de darle continuidad al juego. Pericles Cortéz, representante arbitral de la FIFA encargado de capacitar a los jueces hondureños, precisó que esta herramienta no es el VAR tradicional, mencionando que, por ejemplo, este sistema no cuenta con las líneas virtuales que se ven en competiciones FIFA, pero que a pesar de ello ha funcionado de buena forma en países como Brasil. "El FVS es un sistema de desafío que depende del desafío del entrenador o de un jugador que dentro de la cancha también puede desafiar o hacer una señal. No es el VAR tradicional, esto es bueno que ajustemos la expectativa. No hay líneas virtuales como hay en competiciones FIFA, pero por la experiencia que tuvimos a nivel mundial y en Brasil, ha salido bien porque son situaciones muy bien recibidas por los equipos", declaró el brasileño en el inicio de las jornadas de capacitación. "Todas las situaciones de gol son revisadas automáticamente a través del app del gol. ¿Qué es el app del gol? La fase de ataque del gol. Todas las infracciones que tengamos en una situación de gol. Si hay infracción, se cancela el gol si está dentro del app. Si tenemos un fuera de juego, si tenemos una infracción por mano sancionable, si tenemos una falta, etc, todas estas son situaciones que van a ser chequeadas siempre", agregó.

¿Cómo funciona el FVS?

- Solicitudes: Cada equipo dispone de dos desafíos formales durante el partido, con la posibilidad de contar con una tercera oportunidad en caso de tiempo extra. - Revisión: El árbitro central acude al monitor para observar la acción con diferentes tomas y velocidades. - Decisión final: Si al revisar el monitor el árbitro ve que cometió un error en su decisión inicial puede revertirla. En caso de estar en lo correcto, el equipo que solicitó el desafío formal conserva el derecho de pedir otra revisión, de lo contrario, pierde esta posibilidad por el resto del juego.

¿En qué países y torneos se ha utilizado el FVS?