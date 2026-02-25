Hijo de Justin Trudeau habla de Katy Perry

El hijo mayor de Justin Trudeau, Xavier, se manifestó sobre la relación entre el ex primer ministro canadiense y la cantante estadounidense Katy Perry.

Con apenas 18 años, Xavier no solo se mostró abierto respecto a la pareja de su padre, sino que compartió detalles inéditos sobre la interacción directa que mantiene con Perry y el impacto en su incipiente carrera musical.

En una conversación reciente publicada en redes sociales, el joven relató su primer encuentro y la relación que mantiene con la cantante.

Cuando el influencer G Hobs le preguntó si la conocía, Xavier respondió, sonriente, que sí: “La he conocido”.

Sobre su impresión personal, sostuvo que “es genial, es simpática”, y enseguida profundizó en el vínculo profesional que los une.

Señaló que hablaron durante horas sobre su música, que Perry le ofreció consejos y próximos pasos para desarrollar su carrera, y subrayó la influencia y el rol de mentora que la artista asumió en su recorrido artístico.

Desde la infancia, Xavier sintió una pasión especial por la música, un interés que cultivaron sus padres durante el matrimonio de Trudeau con Sophie Grégoire Trudeau.

“Siempre me encantó la música, ya fuera crearla o escucharla. Siempre tuve pasión por esto”, rememoró en entrevistas previas.

Sus primeros pasos incluyeron clases de batería, guitarra y piano, hasta que inició la producción y grabación de sus propias canciones en el teléfono, un proceso que finalmente derivó en la búsqueda de un sonido propio dentro del R&B bajo el nombre artístico de Xav.

El apoyo familiar resultó constante en este proceso. Xavier remarcó el ambiente de respaldo en casa: “Siempre me apoyaron desde el principio”.

Contó que cada vez que regresaba del estudio, tenía algo para mostrarles y se sentaban a cenar escuchando juntos las canciones. “Esto me gusta, esto no tanto”, comentó.