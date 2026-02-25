Hijo de Justin Trudeau habla de Katy Perry

El hijo mayor de Justin Trudeau, Xavier, se manifestó sobre la relación entre el ex primer ministro canadiense y la cantante estadounidense Katy Perry.
Con apenas 18 años, Xavier no solo se mostró abierto respecto a la pareja de su padre, sino que compartió detalles inéditos sobre la interacción directa que mantiene con Perry y el impacto en su incipiente carrera musical.
En una conversación reciente publicada en redes sociales, el joven relató su primer encuentro y la relación que mantiene con la cantante.
Cuando el influencer G Hobs le preguntó si la conocía, Xavier respondió, sonriente, que sí: “La he conocido”.
Sobre su impresión personal, sostuvo que “es genial, es simpática”, y enseguida profundizó en el vínculo profesional que los une.
Señaló que hablaron durante horas sobre su música, que Perry le ofreció consejos y próximos pasos para desarrollar su carrera, y subrayó la influencia y el rol de mentora que la artista asumió en su recorrido artístico.
Desde la infancia, Xavier sintió una pasión especial por la música, un interés que cultivaron sus padres durante el matrimonio de Trudeau con Sophie Grégoire Trudeau.
“Siempre me encantó la música, ya fuera crearla o escucharla. Siempre tuve pasión por esto”, rememoró en entrevistas previas.
Sus primeros pasos incluyeron clases de batería, guitarra y piano, hasta que inició la producción y grabación de sus propias canciones en el teléfono, un proceso que finalmente derivó en la búsqueda de un sonido propio dentro del R&B bajo el nombre artístico de Xav.
El apoyo familiar resultó constante en este proceso. Xavier remarcó el ambiente de respaldo en casa: “Siempre me apoyaron desde el principio”.
Contó que cada vez que regresaba del estudio, tenía algo para mostrarles y se sentaban a cenar escuchando juntos las canciones. “Esto me gusta, esto no tanto”, comentó.
Tanto su padre como su madre celebraron el camino que está forjando y, según Xavier, “están contentos de que esté eligiendo mi propio rumbo en la vida”.
La relación entre Justin Trudeau y Katy Perry atrajo la atención pública en julio de 2025, cuando ambos fueron vistos juntos en Montreal.
Días después, Trudeau fue fotografiado entre el público de uno de los conciertos de la estrella pop, bailando con entusiasmo.
En octubre de ese año, la pareja fue captada en París durante la celebración del cumpleaños de Perry, lo que confirmó las especulaciones sobre su romance.
La confirmación oficial llegó en diciembre de ese año, cuando Perry publicó en Instagram una imagen junto a Trudeau durante un viaje a Japón, acompañados del ex primer ministro Fumio Kishida, quien también compartió la ocasión en sus redes sociales y resaltó la continuidad de la amistad entre ambos países.
Actualmente, los rumores sobre un posible embarazo de Katy Perry circularon con el avance de la relación con Justin Trudeau.
La especulación se intensificó tras la publicación de fotografías en las que la artista aparecía en California con un vestido blanco y una bata cubriendo su abdomen, lo que generó comentarios en redes sociales sobre la posibilidad de que estuviera ocultando un embarazo.
Fuentes cercanas a ambos desmintieron categóricamente estos rumores. Un testimonio recogido por el tabloide británico Daily Mail lo sintetizó así: “Ha habido rumores de que Katy está embarazada, pero no lo está”.
La misma fuente matizó que Perry “no lo descarta, pero ahora están en una fase de luna de miel, disfrutando la vida juntos con los hijos que ya tienen de relaciones anteriores”.
El entorno de la intérprete de 41 años aseguró que ella prefirió enfocarse en sus compromisos profesionales antes de contemplar la posibilidad de ampliar la familia.
Según la fuente consultada, “no es la principal razón por la que no está embarazada, pero Katy quiere terminar su próxima gira con el menor estrés posible y sin las preocupaciones que implica traer un nuevo hijo al mundo”.
Por ahora, la pareja tampoco discutió temas como el compromiso o el matrimonio. El informante enfatizó: “Ni siquiera han hablado de comprometerse o casarse. Solo disfrutan de ser pareja”.
El ex prometido de Katy Perry, Orlando Bloom, con quien comparte la crianza de su hija Daisy Dove, también siguió adelante con su vida.
La misma fuente sostuvo que, si Perry tuviera un hijo con Justin, “Orlando estaría triste al principio, pero en última instancia lo aceptaría y sería feliz por ella”.
En una entrevista reciente, Bloom expresó su gratitud por la coparentalidad con la madre de su hija: “Tenemos una hermosa hija... Solo hay amor”.