Rixi Moncada no se solidarizó por la muerte de Ali Jameneí ni atacó a Trump

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación difundida en redes sociales atribuye a la excandidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, un supuesto mensaje de condolencias al “pueblo de Irán” por el presunto asesinato del líder supremo de ese país, Alí Jameneí. El contenido también incluye una condena contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien responsabiliza de ordenar los ataques. La afirmación es falsa. Tras una revisión de publicaciones públicas y canales oficiales de Moncada, no se encontró un pronunciamiento que respalde ese mensaje. Tampoco hay registros en medios nacionales o internacionales que documenten declaraciones suyas sobre una supuesta muerte de Jameneí en los términos difundidos en la publicación viral. “Rixi Moncada Envía sus condolencias al pueblo de Irán por el asesinato del Líder Supremo de la República Islámica Ayatolá Seyed Alí Jameneí. Condeno este acto macabro y terrorista del detestable y cobarde de Donald Trump”, dice literalmente parte de una entrada en Facebook que ha sido compartida más de 120 veces desde el 2 de marzo.

No hay registro

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Rixi Moncada + condolencias + Alí Jameneí + condenó + Donald Trump” no arrojó resultados en medios de comunicación ni entrevistas que contengan la presunta declaración. Al introducir la cita textual en distintos motores de búsqueda, tampoco se encuentran publicaciones que respalden el supuesto pronunciamiento. LA PRENSA Verifica revisó las cuentas oficiales de Rixi Moncada y encontró una publicación del 2 de marzo de 2026 en su perfil de Facebook, en la que desmiente la supuesta cita viral atribuida.

La situación

Irán confirmó el domingo la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, tras el ataque en conjunto de Estados Unidos e Israel, que anunciaron a su vez más ofensiva contra el país persa. La ofensiva, que comenzó a primera hora de la mañana del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), también se ha cobrado la vida de otros altos mandos de la cúpula militar iraní. Según informó la televisión estatal Press TV, en los bombardeos del sábado murieron el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví, y el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh. Por su parte, la agencia de noticias Fars, afín a la Guardia Revolucionaria, reportó la muerte de la hija, el yerno, la nuera y el nieto del líder supremo. El ataque conjunto que Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado contra Irán se ha saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja. En conclusión, no existe evidencia pública que respalde que Rixi Moncada haya enviado condolencias por el asesinato del líder supremo de Irán ni que haya condenado a Donald Trump por estos hechos.