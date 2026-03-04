Montserrat Oliver pide frenar rumores sobre la salud de Yolanda Andrade

México.

Montserrat Oliver pidió públicamente que cesen las especulaciones en torno al estado de salud de Yolanda Andrade, luego de que la conductora retomara sus actividades en el programa Montse & Joe tras varios meses de ausencia por motivos médicos.

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, Montserrat Oliver habló sobre los comentarios que han circulado respecto a la condición de su compañera. La conductora señaló que Andrade atraviesa un proceso con altibajos y pidió frenar los rumores.

“De repente estamos bien, de repente estamos mal... Yo creo que (los dimes y diretes) la han de haber afectado, y yo creo que en esta situación es difícil... A Yolanda le va a ir bien, oíste Yolanda Andrade. Falta que se la crea”