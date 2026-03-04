  1. Inicio
Montserrat Oliver pide frenar rumores sobre la salud de Yolanda Andrade

Montserrat Oliver pidió públicamente que cesen las especulaciones en torno al estado de salud de Yolanda Andrade

Las conductoras de televisión Montserrat Oliver y Yolanda Andrade.
México.

Montserrat Oliver pidió públicamente que cesen las especulaciones en torno al estado de salud de Yolanda Andrade, luego de que la conductora retomara sus actividades en el programa Montse & Joe tras varios meses de ausencia por motivos médicos.

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, Montserrat Oliver habló sobre los comentarios que han circulado respecto a la condición de su compañera. La conductora señaló que Andrade atraviesa un proceso con altibajos y pidió frenar los rumores.

“De repente estamos bien, de repente estamos mal... Yo creo que (los dimes y diretes) la han de haber afectado, y yo creo que en esta situación es difícil... A Yolanda le va a ir bien, oíste Yolanda Andrade. Falta que se la crea”

También mencionó que los dimes y diretes podrían afectar en un contexto que describió como complicado. Oliver reiteró su respaldo a la conductora y aprovechó el espacio para enviarle un mensaje directo, asegurando que confía en que saldrá adelante. Sus declaraciones ocurrieron después de que Yolanda no asistiera a algunas grabaciones tras su regreso al programa, situación que generó especulaciones en redes sociales.

Yolanda Andrade regresó a Montse & Joe a principios de febrero, luego de varios meses fuera de pantalla. En su reaparición, expresó que le daba felicidad reencontrarse con el equipo y con el público, aunque reconoció que el cansancio es una constante.

Anteriormente, la conductora explicó que continuará en el programa mientras su estado físico se lo permita. “Mientras pueda caminar y hablar, porque esta enfermedad se desarrolla”, comentó en su momento.

