Hermana de Enrique Iglesias queda atrapada en Catar en medio de la guerra

Catar.

A través de sus redes sociales, la hija de Isabel Preysley relató la situación que vive junto a su esposo, el extenista español, Fernando Verdasco , y sus tres hijos.

La hermana de Enrique Iglesias está lejos de vivir un embarazo tranquilo y lo más preocupante está en la recta final de la espera de su bebé. Y es que Ana Boyer se encuentra en Catar , en medio del conflicto bélico que involucra a países del Medio Oriente y Estados Unidos.

Aunque no ofreció muchos detalles, Boyer aclaró cómo se encuentra. “Muchas gracias por todos vuestros mensajes”... “Estamos bien y con la esperanza de que esto termine pronto”, escribió en sus historias de Instagram.

De la misma forma que Ana, su esposo Fernando compartió una fotografía panorámica de la ciudad de Doha, confirmando que tanto él como su familia se encuentran bien.

Debido a este complicado momento y al cierre del espacio aéreo por la guerra con Irán, Boyer ha tenido que cancelar algunos de sus compromisos profesionales en Barcelona, entre ellos, la presentación de la nueva colección de ‘Rabat’, firma de alta joyería de la que es embajadora.