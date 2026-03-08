¿Dónde ver todas las películas nominadas a los Oscar 2026?

El reloj ya está en cuenta regresiva para la ceremonia de los Oscar 2026, cada vez falta menos para que el público pueda disfrutar de las películas nominadas.

Mientras algunas de estas producciones aún se exhiben en las salas de cine, varias otras ya se encuentran disponibles en distintas plataformas de streaming.

No hay excusa para no darse un atracón de buen cine antes de que la alfombra roja se despliegue en el Dolby Theatre de Hollywood el próximo 15 de marzo.

Si se opta a las máximas favoritas, hay dos películas que parten en las primeras posiciones: Los pecadores (Sinners), que con 16 nominaciones es el filme más nominado de todos los tiempos, y Una batalla tras otra, con 13 nominaciones.

Por detrás, aguardan tres cintas que cuentan con 9 nominaciones - Marty Supreme, Frankenstein y Valor sentimental-, mientras que Hamnet ha recibido 8.

Mención especial merece la española Sirat, de Oliver Laxe, que acude a la gala con una doble candidatura a película internacional y sonido.

La Academia de Hollywood entregará las famosas estatuillas en 24 categorías, con el nuevo Oscar al mejor casting como novedad de este año.

A continuación, la disponibilidad de ver en plataformas de streaming las películas nominadas a los Oscar 2026: las que optan a Mejor película, a Mejor película internacional o Mejores efectos visuales, entre otras.

MEJOR PELÍCULA

- Bugonia Disponible en alquiler y venta en plataformas como Amazon Video, Apple TV y Rakuten TV.

- F1: La película Disponible en Apple TV y en alquiler en otras plataformas como Amazon Video.

- Frankenstein Disponible en Netflix.

- Hamnet Disponible en salas de cine y en Amazon Video desde 9 de marzo.

- Marty Supreme Disponible en cines.

- Una batalla tras otra Disponible en HBO Max y Movistar Plus+.

- Agente secreto Disponible en cines.

- Valor sentimental Disponible en cines

- Sinners: Los pecadores. Disponible en HBO y Movistar Plus+

- Sueño de trenes Disponible en Netflix.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

- Un simple accidente (Francia) Disponible en Movistar Plus+.

- Sirat (España) Disponible en Movistar Plus+

- La voz de Hind Rajab (Túnez) Disponible a partir del 13 de marzo en Filmin.