Party de Verano 2026: promoción 2x1, localidades disponibles y precio de boletos

El Party de Verano 2026 promete convertirse en uno de los eventos musicales más esperados del año en Honduras, reuniendo a miles de fanáticos del género urbano en una noche llena de ritmo, energía y espectáculo.

El festival se realizará el 21 de marzo en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa de Tegucigalpa, donde artistas internacionales y nacionales compartirán escenario en una jornada que celebrará la música y el inicio de la temporada veraniega.

La fiesta musical se ha consolidado como uno de los encuentros urbanos más importantes del país, logrando atraer a jóvenes y amantes del reguetón y el trap que buscan disfrutar de conciertos en vivo, experiencias visuales y una producción de gran nivel en un mismo lugar.

Para esta edición, el cartel internacional estará encabezado por reconocidos exponentes del género urbano como Jowell & Randy, Kapo, Dalex, Nio García, Darell y Ryan Castro, quienes prometen encender el escenario con algunos de sus mayores éxitos.

Uno de los actos más esperados será el regreso del dúo puertorriqueño Jowell & Randy, figuras icónicas del reguetón que volverán a presentarse ante el público hondureño con un espectáculo cargado de energía y nostalgia para los fanáticos del género.

Según los organizadores, el evento reunirá a más de diez artistas y ofrecerá varias horas continuas de música, convirtiéndose en una verdadera maratón musical para quienes disfrutan de los sonidos urbanos. La propuesta busca combinar talento internacional con la participación de artistas hondureños que también formarán parte del show.

La producción del festival promete una experiencia visual y sonora de alto nivel, con escenografía, iluminación y efectos especiales diseñados para transformar el estadio en una gran pista de baile al aire libre. Todo está preparado para que el público viva una noche llena de espectáculo y diversión.

Adquiere tu ticket

Los boletos para asistir al festival se encuentran disponibles en www.eticket.hn plataforma de venta autorizada, y los organizadores recomiendan adquirirlos con anticipación debido a la alta demanda que suele generar el evento entre los seguidores del género urbano.

Estos son los precios establecidos para cada localidad, aprovecha la promoción al 2x1

EXP BAC (L5,814)

NORMAL: L5,814.00

2x1 BAC (L2,907)

BEACH LOVER (L4,284)

NORMAL: L4,284.00

2X1 BAC (L 2,142)

TROPICAL PARTY (L3,213)

NORMAL: L3,213.00

2X1 BAC (L1,606)

SUMMER FANS (L1,530)

NORMAL: L1,530.00



SUNSET VIEW (L1,775)

NORMAL: L1,775.00

2x1 BAC (L887.00)

Con cada edición, el Party de Verano continúa posicionándose como una de las celebraciones musicales más grandes del país, reuniendo a miles de personas que llegan para disfrutar de una experiencia única llena de ritmo y fiesta.

De esta manera, Tegucigalpa se prepara para vivir una noche inolvidable donde la música urbana será la protagonista y el público podrá cantar, bailar y celebrar al ritmo de algunos de los artistas más populares del momento.

