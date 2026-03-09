Imelda Tuñón sobre demanda de José Manuel Figueroa: “Estamos preparados”

Hace algunas semanas, José Manuel Figueroa, hermano del fallecido Julián Figueroa, emprendió acciones legales contra su excuñada, Imelda Tuñón, luego de que ella lo acusara de, presuntamente, haber abusado de Julián. El cantante dijo estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para que la joven pague por haberlo “difamado”.
En ese sentido, Imelda Tuñón asistió a la marcha por el Día Internacional de la Mujer en CDMX. Durante el trayecto, se encontró con los medios, quienes le preguntaron de forma tajante por su pleito legal contra José Manuel Figueroa.
Primero empezó diciendo que estaba en el evento para exigir que se “le respete” y dejen de “difamarla” como, a su perspectiva, lo han hecho en los últimos años. Posteriormente, afirmó no haber sido notificada de la demanda de José Manuel.
No obstante, dejó claro que sus abogados ya están “preparados”. También mencionó que ya está trabajando en otro proceso legal, sin dar más detalles. Aunque no mencionó la palabra “contrademanda”, dijo que ya se está “preparando una carpeta de investigación”.
Asimismo, dejó ver que no tenía miedo, pues dijo que el audio era parte de una “llamada privada” y que, “en teoría”, ella no hizo ningún tipo de declaración.
“Todavía no (he sido notificada). No puedo opinar nada; la verdad es que era una llamada privada que se filtró. Al final del día, fue algo que no se hizo con dolo. Ya más adelante arreglaremos las cosas en tribunales, pero yo, en ningún momento, di una declaración. Todo se va a resolver por lo legal”, dijo Imelda Tuñón.
“Yo hice valer lo que estaba diciendo, hice valer mi verdad y aun así me siguen diciendo que soy mentirosa, que soy una pros..., que me muera. Todos los días me llegan esos mensajes. Todos los estoy guardando para integrarlos en una carpeta de investigación. No, no es una contrademanda; se van a integrar a una carpeta por violencia que tenemos preparada”.