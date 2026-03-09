Imelda Tuñón sobre demanda de José Manuel Figueroa: “Estamos preparados”

México.

Hace algunas semanas, José Manuel Figueroa, hermano del fallecido Julián Figueroa, emprendió acciones legales contra su excuñada, Imelda Tuñón, luego de que ella lo acusara de, presuntamente, haber abusado de Julián. El cantante dijo estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para que la joven pague por haberlo “difamado”.

En ese sentido, Imelda Tuñón asistió a la marcha por el Día Internacional de la Mujer en CDMX. Durante el trayecto, se encontró con los medios, quienes le preguntaron de forma tajante por su pleito legal contra José Manuel Figueroa.

Primero empezó diciendo que estaba en el evento para exigir que se “le respete” y dejen de “difamarla” como, a su perspectiva, lo han hecho en los últimos años. Posteriormente, afirmó no haber sido notificada de la demanda de José Manuel.