Javier Tebas reacciona al sorpresivo despido de Xabi Alonso en el Real Madrid

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se ha mostrado asombrado ante la noticia del cese de Xabi Alonso del banquillo del Real Madrid y ha señalado que "ha cogido en fuera de juego a todo el mundo".

Al día siguiente de que el FC Barcelona le ganase la Supercopa de España al Real Madrid por 3-2, el club blanco hizo oficial el cese de Xabi Alonso como entrenador del equipo, noticia que ha sorprendido a Tebas.

"He leído que era de mutuo acuerdo por un lado, luego he oído que era un cese. Lo que sí puedo decir es que nos ha cogido en fuera de juego a todo el mundo ya que parecía que salía reforzado de la Supercopa, por lo que decían los portavoces del Real Madrid", señaló el presidente de LaLiga en un desayuno deportivo de Europa Press.