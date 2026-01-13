  1. Inicio
Javier Tebas reacciona al sorpresivo despido de Xabi Alonso en el Real Madrid

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se refirió al cese de Xabi Alonso en el Real Madrid, calificando la medida como inesperada.

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 11:19 -
  • Agencia EFE
Javier Tebas hablando en conferencia de prensa.

 Foto: EFE.
España.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se ha mostrado asombrado ante la noticia del cese de Xabi Alonso del banquillo del Real Madrid y ha señalado que "ha cogido en fuera de juego a todo el mundo".

Al día siguiente de que el FC Barcelona le ganase la Supercopa de España al Real Madrid por 3-2, el club blanco hizo oficial el cese de Xabi Alonso como entrenador del equipo, noticia que ha sorprendido a Tebas.

"He leído que era de mutuo acuerdo por un lado, luego he oído que era un cese. Lo que sí puedo decir es que nos ha cogido en fuera de juego a todo el mundo ya que parecía que salía reforzado de la Supercopa, por lo que decían los portavoces del Real Madrid", señaló el presidente de LaLiga en un desayuno deportivo de Europa Press.

Xabi Alonso rompe el silencio y manda mensaje al Real Madrid tras su salida

"Es un momento complicado, si el Madrid lo ha tenido que hacer, tendrá razones para tomar este tipo de decisión", añadió.

"No sé si es una batalla perdida, pero el Madrid habrá estudiado el asunto, se habrá equivocado en algún segundo, pero no ha perdido la batalla", señaló a los medios acerca de la decisión del club que preside Florentino Pérez. EFE

