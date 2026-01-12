Mbappé reacciona y envía recado a Xabi Alonso tras su salida del Real Madrid

El Real Madrid vive momentos tensos. El equipo cayó en la final ante Barcelona (3-2) y perdió el primer título del 2026 y un día después del clásico, el club anunció la destitución del entrenador español, Xabi Alonso.
La noticia generó revuelo en los seguidores, quienes reaccionaron sorprendidos ante el inesperado despido del estratega. Sin embargo, de su plantilla, el goleador Kylian Mbappé fue el primero en pronunciarse sobre la salida de su DT.
El delantero francés, máximo goleador en la etapa de Alonso, ha dejado un mensaje de despedida con agradecimiento al técnico, destituido del Real Madrid tras caer en la final de la Supercopa de España y le agradece su "confianza desde el primer día" y resalta sus "ideas claras" y conocimientos.
"Ha sido corto, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día", escribió Mbappé en su cuenta oficial de Instagram junto a una foto chocando la mano con Xabi Alonso.
"Te recordaré como un entrenador que tenía ideas claras y que sabe mucho de fútbol. Mucha suerte en tu próximo capítulo", añade el delantero.
Xabi Alonso tomó las riendas del Real Madrid para dirigir al equipo en el Mundial de Clubes el pasado mes de junio, tras cerrar su etapa en el Bayer Leverkusen y fue elegido como el sustituto del italiano Carlo Ancelotti, el entrenador más laureado de la historia del club blanco, el técnico se estrenó el 18 de junio con un empate ante Al-Hilal.
En total, Xabi Alonso ha dirigido como entrenador del Real Madrid 34 encuentros, de los que venció 24, empató 4 y encajó 6 derrotas.