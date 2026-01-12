Mbappé reacciona y envía recado a Xabi Alonso tras su salida del Real Madrid

Madrid, España.

El Real Madrid vive momentos tensos. El equipo cayó en la final ante Barcelona (3-2) y perdió el primer título del 2026 y un día después del clásico, el club anunció la destitución del entrenador español, Xabi Alonso.

La noticia generó revuelo en los seguidores, quienes reaccionaron sorprendidos ante el inesperado despido del estratega. Sin embargo, de su plantilla, el goleador Kylian Mbappé fue el primero en pronunciarse sobre la salida de su DT.

El delantero francés, máximo goleador en la etapa de Alonso, ha dejado un mensaje de despedida con agradecimiento al técnico, destituido del Real Madrid tras caer en la final de la Supercopa de España y le agradece su "confianza desde el primer día" y resalta sus "ideas claras" y conocimientos.