  1. Inicio
  2. · Deportes

Mbappé reacciona y envía recado a Xabi Alonso tras su salida del Real Madrid

El delantero francés se ha pronunciado sobre la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid.

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 14:15 -
  • Agencia EFE
Mbappé reacciona y envía recado a Xabi Alonso tras su salida del Real Madrid

Mbappé agradeció a Xabi Alonso tras confirmarse su salida como DT del Real Madrid.
Madrid, España.

El Real Madrid vive momentos tensos. El equipo cayó en la final ante Barcelona (3-2) y perdió el primer título del 2026 y un día después del clásico, el club anunció la destitución del entrenador español, Xabi Alonso.

La noticia generó revuelo en los seguidores, quienes reaccionaron sorprendidos ante el inesperado despido del estratega. Sin embargo, de su plantilla, el goleador Kylian Mbappé fue el primero en pronunciarse sobre la salida de su DT.

El delantero francés, máximo goleador en la etapa de Alonso, ha dejado un mensaje de despedida con agradecimiento al técnico, destituido del Real Madrid tras caer en la final de la Supercopa de España y le agradece su "confianza desde el primer día" y resalta sus "ideas claras" y conocimientos.

Real Madrid dijo adiós a Xabi Alonso: revuelo en redes y dardo tras su despido

"Ha sido corto, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día", escribió Mbappé en su cuenta oficial de Instagram junto a una foto chocando la mano con Xabi Alonso.

"Te recordaré como un entrenador que tenía ideas claras y que sabe mucho de fútbol. Mucha suerte en tu próximo capítulo", añade el delantero.

La publicación de Mbappé tras la salida de Xabi Alonso.

La publicación de Mbappé tras la salida de Xabi Alonso.

Xabi Alonso tomó las riendas del Real Madrid para dirigir al equipo en el Mundial de Clubes el pasado mes de junio, tras cerrar su etapa en el Bayer Leverkusen y fue elegido como el sustituto del italiano Carlo Ancelotti, el entrenador más laureado de la historia del club blanco, el técnico se estrenó el 18 de junio con un empate ante Al-Hilal.

En total, Xabi Alonso ha dirigido como entrenador del Real Madrid 34 encuentros, de los que venció 24, empató 4 y encajó 6 derrotas.

Laporta responde a Mbappé y esto dijo tras polémico gesto en la final

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias