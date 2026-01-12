  1. Inicio
Laporta responde a Mbappé y esto dijo tras polémico gesto en la final

El presidente del equipo azulgrana respondió sobre la polémica que generó Mbappé tras perder la final de la Supercopa de España.

Laporta respondió sobre la polémica que generó Mbappé en la final de la Supercopa.
Yeda, Arabia Saudita.

El Real Madrid sufrió una dolorosa caída ante el Barcelona el pasado domingo y con ello, perder el primer título de la temporada. Sin embargo, al final del partido hubo un gesto que ha causado revuelo en las redes sociales teniendo como protagonista a Kylian Mbappé.

El delantero francés aún no se encuentra en óptimas condiciones y salió del banquillo para disputar los últimos minutos del partido sin mucho que aportar, cuando su equipo estaba siendo derrotado por 3-2.

Tras perder el Clásico y recoger la medalla de subcampeón, 'Kiki' tuvo un polémico gesto que no tardó en viralizarse por las redes sociales. Le pidió a sus compañeros abandonar el césped y evitar hacerle el pasillo al equipo azulgrana como reconocimiento por salir campeón.

Xabi da la cara tras caer en la final y explica lo que pasó con Vini y Mbappé

Sobre esto fue consultado Joan Laporta en la RAC-1 en medio los festejos. "Me sorprende lo que hizo. En la victoria y en la derrota hay que ser generoso y respetuoso. Esto es deporte y se debe tener un comportamiento normal. Creo que nosotros, en la victoria, fuimos generosos y respetamos al equipo contrario. Por eso no lo puedo entender", declaró el presidente del Barcelona.

También aseguró que, tras el primer Clásico de la temporada que terminó con victoria de los blancos en el Bernabéu, hay cierta tensión entre ambas plantillas.

"Había un punto diferente desde el partido de Liga y estaban algo picados los futbolistas. Es algo que se puede entender. La verdad es que yo no vi ese momento de Mbappé sobre el campo, pero entiendo que debían ser momentos muy jodidos. Deben estar muy jodidos y hubo esa reacción", sostuvo.

Para sentenciar, Laporta explica que el gesto de Mbappé podría nacer de la frustración por la derrota, y cree que el favoritismo con el que llegaba el Barcelona a la final de la Supercopa tendría algo que ver.

"Ellos se imaginaban que nosotros teníamos más opciones de ganar este partido, pero lo pudieron constatar sobre el campo y eso, al final, es jodido. Ves lo que hay", cerró.

Mbappé la hizo de mal perdedor, gesto de Florentino con Flick y alocado festejo del Barcelona

