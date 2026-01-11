Xabi da la cara tras caer en la final y explica lo que pasó con Vini y Mbappé

Yeda, Arabia Saudita.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, lamentó la derrota de su equipo 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, en un partido en el que, en su opinión, estuvieron "cerca" de llegar a los penaltis, a la vez que ensalzó "la gran actitud" y el "gran compromiso" de su equipo.

"Hay una mezcla de emociones. Por un lado, la decepción de no haber podido ganar el título y no ganar la final, pero orgullosos porque hemos dado la cara todo el partido. Hemos competido y lo hemos intentado hasta el final. Ha sido un partido muy parejo, con diferentes momentos y circunstancias. Hemos estado muy cerca, con esas dos últimas ocasiones para empatar y llegar hasta el final", analizó.

"El equipo ha tenido una gran actitud y un gran compromiso. Teníamos que aguantar el balón... hay que ajustar bien. No hemos concedido en los primeros 30 minutos y en una pérdida hemos encajado ese primer gol. Al descanso nos fuimos con el 2-2 y la segunda parte ha sido bastante competida e igualada. Hemos estado cerca. En el rechace hemos encajado el 3-2... Estaba convencido de que podíamos empatar el partido, pero no tuvimos acierto en las dos últimas ocasiones”, comentó sobre su planteamiento de partido.