¿Estará Mbappé en la final de la Supercopa? Xabi Alonso responde a la incógnita

ARabia Saudita.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, se mostró “contento” por el partido de su equipo, en la victoria 1-2 ante el Atlético de Madrid que les clasifica para la final de la Supercopa de España del domingo ante el FC Barcelona y que “este es el camino para pelear por el título”.

“Ha sido un partido muy disputado. Ese gol tempranero de Fede (Valverde) nos ha dado esa ventaja y te hace cambiar un poco. Tienes algo que defender. En la primera parte no hemos sufrido demasiado. Era una semifinal y este equipo sabe competirlas. Este es el camino para poder pelear el título del domingo”, valoró este jueves en rueda de prensa.

“Estoy contento. El objetivo era pasar a la final contra un muy buen rival. Hablamos que no olvidábamos el partido de Liga y las cosas a mejorar, como las disputas y los duelos. Hay cosas que podemos hacer mejor, pero estoy contento”. añadió sobre el partido que su equipo perdió en septiembre contra el Atleti (5-2) y sobre el clásico que jugará este domingo contra el Barcelona.