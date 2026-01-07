Los futbolistas más valiosos del momento: puesto de Lamine y Mbappé sorprende

El ranking de los jugadores más caros del mundo de 2026 ya está aquí, y trae sorpresas.
El informe del CIES Football Observatory publicado a comienzos de 2026 vuelve a situarse como una de las referencias más influyentes para analizar el valor económico del fútbol mundial.
En esta edición, el ranking de los 100 futbolistas más caros confirma una tendencia clara: la combinación de juventud, talento diferencial y protagonismo en clubes de élite es el principal motor del valor de mercado.
Otro aspecto relevante del informe es el dominio de los grandes clubes europeos. FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City, PSG y Bayern Múnich.
Asimismo, el ranking muestra una fuerte presencia de jugadores jóvenes, muchos de ellos aún lejos de su pico futbolístico.
Pedri González quedó en el top 10 con un valor de 130 millones de euros. El centrocampista del FC Barcelona sigue siendo uno de los jugadores más influyentes en su posición.
Arda Güler alcanza los 130,3 millones de euros en la valoración del CIES. El talento turco del Real Madrid destaca por su calidad técnica, creatividad y capacidad para decidir partidos desde el mediocampo ofensivo.
João Neves, valorado en 130,6 millones de euros, es uno de los centrocampistas más prometedores del panorama internacional.
Désiré Doué figura en el séptimo lugar con una tasación de 134,6 millones de euros.
Florian Wirtz, con un valor de 135,8 millones de euros, es una de las grandes figuras del Liverpool.
Michael Olise alcanza una valoración de 136,9 millones de euros tras su consolidación en el Bayern Múnich.
Jude Bellingham, valorado en 153,1 millones de euros, es el cuarto jugador más caro del ranking.
Kylian Mbappé se sitúa en la tercera posición con 201,3 millones de euros. En su etapa en el Real Madrid, el atacante francés continúa siendo uno de los futbolistas más determinantes del planeta, destacando por su velocidad, liderazgo y capacidad para brillar en los escenarios más exigentes.
Erling Haaland ocupa el segundo lugar con un valor estimado de 255,1 millones de euros.
Lamine Yamal encabeza el ranking como el futbolista más caro del mundo con una valoración de 343,1 millones de euros.