Real Madrid-Barcelona: Horario y fecha de la final de la Supercopa

Arabia Saudita.

Desde este jueves queda todo listo para la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Barcelona . El Clásico tiene una nueva edición desde Arabia Saudita.

Los merengues eliminaron este día al Atlético de Madrid (2-1 con gol de Rodrygo y Valverde) y van por arrebatar el título ante los culés que ayer eliminaron al Athletic de Bilbao con un espectacular 5-0.

Será la undécima final entre ambos equipos, Real Madrid tiene la ventaja, ya que gana 7-3 al Barcelona en duelos directos de la Supercopa de España. Eso sí, los culés ganaron la última 5-2.