Real Madrid-Barcelona: Horario y fecha de la final de la Supercopa

Desde este jueves queda todo listo para la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Barcelona . El Clásico tiene una nueva edición desde Arabia Saudita.
Los merengues eliminaron este día al Atlético de Madrid (2-1 con gol de Rodrygo y Valverde) y van por arrebatar el título ante los culés que ayer eliminaron al Athletic de Bilbao con un espectacular 5-0.
Será la undécima final entre ambos equipos, Real Madrid tiene la ventaja, ya que gana 7-3 al Barcelona en duelos directos de la Supercopa de España. Eso sí, los culés ganaron la última 5-2.
Cuándo es la final
El domingo (11 de enero) será la primera oportunidad de la temporada de cosechar uno de los tres títulos nacionales, el más urgente parece ser el Real Madrid por la situación en que terminó la temporada pasada.
A qué hora y dónde ver por televisión
El partido como tal se va disputar a la 1:00 de la tarde hora de Honduras y se podrá ver a través de DIRECTV Sports como en ESPN para Estados Unidos.