Real Madrid-Barcelona: Horario y fecha de la final de la Supercopa

Real Madrid y Barcelona se verán las caras en la final de la Supercopa de España. El partido será el domingo.

Real Madrid y Barcelona chocan nuevamente en una final de Supercopa.

 Foto: cortesía.
Arabia Saudita.

Desde este jueves queda todo listo para la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Barcelona . El Clásico tiene una nueva edición desde Arabia Saudita.

Los merengues eliminaron este día al Atlético de Madrid (2-1 con gol de Rodrygo y Valverde) y van por arrebatar el título ante los culés que ayer eliminaron al Athletic de Bilbao con un espectacular 5-0.

Será la undécima final entre ambos equipos, Real Madrid tiene la ventaja, ya que gana 7-3 al Barcelona en duelos directos de la Supercopa de España. Eso sí, los culés ganaron la última 5-2.

Real Madrid doblega al Atlético y avanza a la final de la Supercopa de España

Cuándo es la final

El domingo (11 de enero) será la primera oportunidad de la temporada de cosechar uno de los tres títulos nacionales, el más urgente parece ser el Real Madrid por la situación en que terminó la temporada pasada.

A qué hora y dónde ver por televisión

El partido como tal se va disputar a la 1:00 de la tarde hora de Honduras y se podrá ver a través de DIRECTV Sports como en ESPN para Estados Unidos.

Festín de Barcelona, lo que pasó con Yamal, polémica y jugador pide perdón

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

