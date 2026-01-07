Barcelona vs Athletic Club, EN VIVO Supercopa de España

Yeda, Arabia Saudita.

La Supercopa de España alza el telón este miércoles 7 de enero en el estadio Al Jawhara de Yeda (Arabia Saudí) con la disputa de la primera semifinal entre el vigente campeón, el Barcelona, y el Athletic Club, que aspira a dar la campanada tras un inicio de curso irregular. De entre los cuatro aspirantes a levantar el trofeo, incluyendo a los otros semifinalistas, el Real Madrid y el Atlético, el equipo de Hansi Flick es el que llega en mejor momento de forma: líder de LaLiga española y precedido por una racha de ocho triunfos entre todas las competiciones, con una derrota en los últimos trece duelos.

Con 15 títulos en sus vitrinas, el Barcelona es el equipo más laureado de la competición, por delante del Real Madrid (13) y del Athletic (3), los dos rivales a los que superó en la pasada edición. Por su parte, los 'leones' llegan a la cita en una mala racha liguera, un punto de nueve posibles en las tres últimas jornadas, con escasas opciones de seguir en Champions League tras la fase Liga, en la que necesita ganar los dos últimos partidos para no quedar eliminado, y en octavos de la Copa del Rey tras vencer en la prórroga en dieciseisavos al Ourense CF como visitante. Hansi Flick, técnico del FC Barcelona, finalmente deja a Lamine Yamal en el banquillo para enfrentarse al Athletic Club, en la primera semifinal de la Supercopa de España que se disputa en Arabia. Después de que el delantero no se ejercitara con sus compañeros en la sesión previa al duelo por un virus estomacal, el técnico decidió que el '10' espere su oportunidad en el banquillo y su lugar lo ocupará el sueco Roony Bardghji. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Alineaciones titulares:

Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, Pedri, Frenkie de Jong, Roony, Fermín, Raphinha y Ferran Torres. Athletic Club: Unai Simón, Areso, Vivian, Paredes, Adama, Jauregizar, Rego, Berenguer, Sancet, Robert Navarro e Iñaki Williams.

