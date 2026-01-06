Messi revela falla a Antonela y se desahoga: "Soy más raro que la mie..."

Messi ha generado impactado en las últimas horas tras hablar sobre su peor falla como pareja de Antonela Roccuzzo, la chica que siempre ha sido el amor de su vida.
Lionel Messi, de 38 años, de edad no disputa un partido de fútbol desde hace un mes exacto.
En su última aparición sobre un terreno de juego, Messi se coronó campeón de la MLS Cup con el Inter Miami, venciendo en la final a Vancouver Whitecaps (3-1) con exhibición suya: 2 asistencias y flotando sobre el Chase Stadium.
Leo Messi dsfruta junto a su familia antes de empezar a preparar la nueva temporada y el Mundial en el que Argentina defiende el título.
A lo largo de su carrera, Lionel Messi ha sido admirado por su talento en la cancha y su perfil bajo fuera de ella. Sin embargo, detrás de la imagen de la familia perfecta junto a Antonela Roccuzzo, existe una historia de aprendizaje emocional.
Acostumbrado a hablar dentro de la cancha, Lionel Messi sorprendió al mostrar su costado más personal en una entrevista con Luzu TV. Lejos de los títulos, los goles y la presión competitiva, el capitán de la Selección Argentina se permitió reflexionar sobre su forma de ser, su vida familiar y las dinámicas cotidianas que lo atraviesan fuera del fútbol.
Messi reveló que uno de los mayores retos en su relación ha sido su dificultad para expresar sentimientos y su tendencia a la introversión, aspectos que incluso llegaron a generar roces significativos con su esposa y que pudo haber sido el motivo de terminar su relación. Sin embargo, ambos lograron sobrellevarlo.
Messi recordó sus inicios en la relación con Antonela: Yo el Sub 20 lo jugué con 18 años y después de eso en Argentina fue un salto. El primer beso creo que fue antes, ya había pasado algo. Lo que pasa es que yo sabía que en el momento que caía ahí, ya estaba, no me podía mandar más ninguna y tenía que hacer las cosas bien. ‘Esta es la mujer de mi vida’. Se dio cuando se tuvo que dar. Creo que no le hice la pregunta si quería ser mi novia, en esa época ya no. Salí en Rosario esa noche, y no me acuerdo. Capaz que sí”.
Messi contó que pasa gran parte del día con una pelota, al igual que sus hijos, pero que en casa hay reglas claras que no dependen de él. “Adentro de casa no nos deja, mucho quilombo no se puede hacer”, explicó entre risas, dejando en claro que Antonela es quien pone los límites cuando el juego se desborda.
Messi no ocultó su falla en la relación con Roccuzo: ""Soy más raro que la mi..., poco demostrativo", reveló el astro argentino.
"Pero tengo mi lado romántico, soy muy detallista. Me gusta dejar algún regalito. Una notita me cuesta más", afirma sobre su relación con Antonela, la madre de sus tres hijos", señaló Lionel.
En una entrevista con el canal de stream Luzu, el capitán argentino reconoció que "me cuesta demostrar y expresarme, pero por las personas que quiero de verdad, me gusta que estén siempre bien, hacerlas felices".
En contraste, Antonela es mucho más demostrativa que él. Esta diferencia marcó un punto de inflexión en su convivencia. Según relata el propio futbolista, en un momento de su relación, Antonela “se hinchó los huev..” ante la falta de reciprocidad emocional de Leo. Su respuesta fue dejar de ser detallista y afectuosa, lo que llevó a Messi a notar que la dinámica ya no era la de antes, forzando así una charla necesaria entre ambos para abordar su frialdad.
Cuando algo le molesta o lo ofusca, su reacción habitual es el bloqueo y la falta de comunicación: “No comunico, lo asimilo por adentro”, explica, señalando que en esos momentos suele adoptar una “cara de orto” y alejarse en lugar de hablar.
También reveló que "me gusta mucho estar solo, disfruto de eso, sin el quilombo de la casa y los chicos corriendo para cualquier lado. Mi estado de ánimo puede cambiar por boludeces o pequeños detalles. No hago terapia, soy muy de guardarme todo y comerme solos los problemas. Lo que menos me gusta de mi es que cuando algo me afecta, me bloqueo y me cuesta salir. El que logra sacarme de eso es Mateo, es uno de los pocos"
Messi habló sobre lo que hará tras su retiro del fútbol: "No me veo de técnico. Mánager me gusta, pero si tengo que decir uno de los tres, me gusta más la parte de ser propietario. Me gustaría poder tener mi propio club, hacerlo crecer, arrancar de abajo y darle la oportunidad a los chicos y a la gente de crecer y hacer un club importante. Si tengo que elegir por dónde ir, creo que es algo de lo que más me llamaría”.