Real Madrid pierde a su máxima figura para la Supercopa de España

Surge la peor de las noticias para el conjunto madridista de cara al primer título oficial que afrontarán en este 2026.

  • Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 08:26 -
  • Agencia EFE
Real Madrid pierde a su máxima figura para la Supercopa de España

Xabi Alonso, DT del Real Madrid, se la tendrá que jugar sin su figura.

 Foto EFE.
Madrid, España.

Dean Huijsen, recuperado de una leve molestia muscular que le impidió jugar ante el Real Betis en LaLiga, es la gran novedad de la convocatoria de Xabi Alonso para la disputa de la Supercopa de España, con Trent Alexander-Arnold en la expedición pese a no poder jugar por lesión, y las bajas de Kylian Mbappé, Éder Militao y Brahim Díaz.

El francés ha apurado hasta el último momento sus opciones de viajar a Yeda, pero el esguince que sufre en la rodilla izquierda le deja fuera de la semifinal que el Real Madrid disputa el jueves ante el Atlético de Madrid.

Según informan a EFE fuentes del club blanco, en caso de avanzar a la final, se estudiará la evolución de Kylian para decidir el viernes si viaja a Arabia Saudí y se suma a la concentración del equipo en Yeda.

La buena noticia para Alonso es la recuperación de Huijsen, una vez que ha superado la sobrecarga muscular que le impidió iniciar 2026 jugando ante el Real Betis. El central internacional con España es novedad en la convocatoria junto al inglés Trent, que, pese a no tener opciones de jugar minutos por la lesión muscular que sufre en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda, integra la expedición y se ejercitará con sus compañeros en la sesión del miércoles.

Junto a Mbappé seguirán siendo baja en el torneo en el que se decide el primer título de 2026 el brasileño Éder Militao, que prosigue con la recuperación de la rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación al tendón proximal, y Brahim Díaz, que está disputando la Copa África con Marruecos.

Kylian Mbapppé se pierde la Supercopa de España.

Kylian Mbapppé se pierde la Supercopa de España.

 (Foto EFE.)

El técnico madridista cambia al tercer portero, con la entrada de Fran González por Sergio Mestre, y mantiene en la convocatoria a los canteranos David Jiménez y Thiago Pitarch.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González

Defensas: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Jiménez, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Rüdiger, Fran García, Carreras y Mendy.

Centrocampistas: Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham, Ceballos y Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinícius, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono.

