Pichichi Liga Española: se estrenó con triplete y otro doblete; tabla y Mbappé

Movimientos en la tabla de goleadores de la Liga Española tras la jornada 18 de este fin de semana.
16. Rafa Mir (Elche) -- Su equipo cayó el pasado 3 de diciembre ante Villarreal (1-3), no anotó y se quedó con sus 6 goles.
15. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) -- El francés sufrió un empate con los colchoneros ante Real Sociedad (1-1) y se fue sin anotar. Lleva 6 goles en lo que va de LaLiga 2025-2026.
14. Etta Eyong (Levante) -- El atacante ha sido baja en los últimos encuentros, ya que está en la Copa África con la Selección de Camerún. Se ha quedado con sus 6 anotaciones.
13. Pere Milla (Espanyol) -- Se fue en blanco en la derrota ante el Barcelona (0-2) y se ha quedado con 6 goles tras 18 jornadas de la Liga Española 2025-2026.
12. Hugo Duro (Valencia) -- Se quedó sin marcar en la goleada ante el Celta de Vigo (4-1) y se mantiene con sus 6 anotaciones.
11. Ante Budimir (Osasuna) -- Se fue en blanco en el empate 1-1 ante el Athletic. Lleva 6 goles en lo que va de la Liga Española 2025-2026.
10. Raphinha (FC Barcelona) -- El brasileño no marcó en el triunfo azulgrana ante el Espanyol (0-2). Lleva 7 goles en lo que va de la temporada.
9. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil tampoco pudo marcar ante Espanyol y se quedó con sus 7 goles.
8. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El delantero argentino se ha quedado estancado con sus 7 anotaciones.
7. Alberto Moleiro (Villarreal) -- Marcó en el triunfo ante el Elche (1-3) y alcanzó los 7 goles.
6. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- Se destapó con doblete en el triunfo ante Valencia (4-1) y llegó a los 7 goles.
5. Cucho Hernández (Real Betis) -- Anotó en la derrota ante el Real Madrid (5-1) y escala en la tabla de goleadores con sus 8 anotaciones.
4. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El polaco rompió su sequía y volvió al gol tras su tanto ante Espanyol. Lleva 9 goles y acorta distancias en la cima.
3. Muriqi (Mallorca) -- El delantero anotó en la derrota ante Girona (1-2) y sigue presionando en la cima. Lleva 10 goles en lo que va de la Liga Española.
2. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El delantero español se ha quedado estancado con sus 11 anotaciones.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés es líder indiscutible en la pelea por el 'Pichichi' y comanda con sus 18 anotaciones, pese a que no jugó en esta fecha por lesión.
DESTACADO // Gonzalo García, delantero del Real Madrid, se estrenó esta temporada en Liga a lo grande, con un triplete ante el Betis el pasado domingo.
Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española tras haberse disputado la jornada 18 el pasado fin de semana.