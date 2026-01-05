Barcelona mete miedo: Confirmado su primer fichaje para este 2026

El FC Barcelona no se pierde tiempo y este lunes 5 de enero se confirmó su primer fichaje para el 2026, un año en donde espera cosechar todos los éxitos posibles.
En lo que era un secreto a voces durante las últimas horas, ya se puede confirmar que el movimiento está cerrado al 100 % en este periodo invernal.
En información que brinda Fabrizio Romano, especialista en tema de transferencias, señala que el FC Barcelona refuerza su línea defensiva con un viejo conocido, se trata del experimentado lateral portugués Joao Cancelo.
¡João Cancelo al Barcelona, here we go! Acuerdo cerrado en calidad de préstamo hasta junio", fue el primer mensaje de Romano indicando de que el movimiento finalmente ha llegado a un feliz acuerdo.
Fabrizio notificó la cifra de que el cuadro culé le pagará Al Hilal, equipo donde ha jugado las últimas campañas Joao. Además, señaló de que el defensor luso rechazó unirse al Inter de Milán ya que su deseo siempre ha sido ser futbolista de los blaugranas.
"Historia exclusiva confirmada: el Barça pagará 4 millones de euros a Al Hilal como costo del préstamo, tal como se reveló hoy. A pesar de que el Inter tenía un acuerdo con Al Hilal, João solo quería ir al Barcelona", cerró comunicando Romano.
Cabe resaltar que Joao Cancelo estuvo en el FC Barcelona en la temporada 2023–2024, disputó un total de 42 partidos, marcó cuatro goles y brindó cinco asistencias, aunque solamente pudo obtener el título de Supercopa de España.
Con su regreso, el Barcelona suma experiencia, calidad y profundidad a su plantilla, confiando en que Cancelo vuelva a ser una pieza clave en el esquema del equipo.