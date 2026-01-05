Barcelona mete miedo: Confirmado su primer fichaje para este 2026

Barcelona, España.

El FC Barcelona no se pierde tiempo y este lunes 5 de enero se confirmó su primer fichaje para el 2026, un año en donde espera cosechar todos los éxitos posibles.

En lo que era un secreto a voces durante las últimas horas, ya se puede confirmar que el movimiento está cerrado al 100 % en este periodo invernal.

En información que brinda Fabrizio Romano, especialista en tema de transferencias, señala que el FC Barcelona refuerza su línea defensiva con un viejo conocido, se trata del experimentado lateral portugués Joao Cancelo.