Manchester United despide al DT Ruben Amorim: revelan su reemplazo

Londres, Inglaterra.

Oficial. El Manchester United anunció este lunes el despido del entrenador Rúben Amorim, debido a los malos resultados cosechados por el equipo y su puesto lo tomará por el momento Darren Fletcher de forma interina.

Amorim, que llegó al club en noviembre de 2024, completó la peor temporada del United el curso pasado al acabar decimoquinto en la Premier League. Además, cayó en la quinta ronda de la FA Cup, en cuartos de final de la Copa de la Liga y, aunque llegó a la final de la Europa League, perdió contra el Tottenham Hotspur. Por primera vez desde 2014, el United no compitió en Europa.

Pese a que esto debería haber servido para centrar sus esfuerzos en la Premier League y dar una versión distinta a la de la campaña pasada, el United solo puede ser quinto, con 31 puntos, a 17 puntos del liderato. La decisión de despedir a Amorim ha llegado tras el empate de este domingo frente al Leeds United que culmina una racha de tres empates, una victoria y una derrota en los últimos cinco partidos.