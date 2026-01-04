Gonzalo sorprende hablando de Mbappé: "No tenía responsabilidad”

Madrid, España.

Gonzalo García, autor de un 'triplete' en la victoria del Real Madrid este domingo contra el Real Betis (5-1), en partido de la Primera división del fútbol español, aseguró que “no” sintió “responsabilidad" añadida por el hecho de sustituir al francés Kylian Mbappé, de baja por un esguince en la rodilla izquierda, al que considera “el mejor jugador del mundo”. “Mbappé es el mejor jugador del mundo. A nosotros nos da mucho con todos sus goles, pero no tenía responsabilidad. Los compañeros y el míster me dan confianza. Yo intento hacerlo lo mejor posible”, dijo en zona mixta.

Gonzalo consideró “imposible” quedarse con uno de sus tres goles -uno con la pierna derecha, otro con la izquierda y otro de cabeza-. “Bastante contento. Es una gran manera de empezar el año. Tres goles muy especiales, y en el Bernabéu es aún más especial”, comentó. Junto a su triplete, los otros dos goles los marcaron también canteranos del Real Madrid -Asencio y Fran García-. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. “Una casualidad bastante bonita. No sé si se había dado anteriormente y es un gran mensaje para el resto de la cantera”, señaló Gonzalo.