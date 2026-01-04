  1. Inicio
Gonzalo sorprende hablando de Mbappé: "No tenía responsabilidad”

El joven delantero fue titular y lo aprovechó tras marcar un hat-trick en el primer juego del 2026.

  • Actualizado: 04 de enero de 2026 a las 15:32 -
  • Agencia EFE
Gonzalo se destapó con un hat-trck en la paliza de 5-1 del Real Madrid ante Betis.

 Foto EFE.
Madrid, España.

Gonzalo García, autor de un 'triplete' en la victoria del Real Madrid este domingo contra el Real Betis (5-1), en partido de la Primera división del fútbol español, aseguró que “no” sintió “responsabilidad" añadida por el hecho de sustituir al francés Kylian Mbappé, de baja por un esguince en la rodilla izquierda, al que considera “el mejor jugador del mundo”.

“Mbappé es el mejor jugador del mundo. A nosotros nos da mucho con todos sus goles, pero no tenía responsabilidad. Los compañeros y el míster me dan confianza. Yo intento hacerlo lo mejor posible”, dijo en zona mixta.

Real Madrid arrasa al Betis con hat-trick de Gonzalo García en el Bernabéu

Gonzalo consideró “imposible” quedarse con uno de sus tres goles -uno con la pierna derecha, otro con la izquierda y otro de cabeza-.

“Bastante contento. Es una gran manera de empezar el año. Tres goles muy especiales, y en el Bernabéu es aún más especial”, comentó.

Junto a su triplete, los otros dos goles los marcaron también canteranos del Real Madrid -Asencio y Fran García-.

“Una casualidad bastante bonita. No sé si se había dado anteriormente y es un gran mensaje para el resto de la cantera”, señaló Gonzalo.

Tabla de posiciones LaLiga: Real Madrid respira tras vencer al Betis

Los tres goles “no” le hacen pensar en si merece más oportunidades, en una temporada en la que sólo había tenido 330 minutos.

“No pienso en eso. Esto es el Real Madrid y delante de mí tengo a los mejores jugadores del mundo, yo solo me centro en mí y en aprovechar las oportunidades que me da el míster”, apuntó.

Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

