Tabla de posiciones LaLiga: Real Madrid respira y comienza 2026 con victoria

Madrid, España.

El Real Madrid comenzó este domingo 3 de enero el 2026 con el pie derecho, al imponerse por 5-1 al Real Betis en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso se enfrentó a una verdadera prueba de fuego, justo antes de su compromiso por la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid. Con esta victoria, el Madrid suma su tercera consecutiva en la competición , tras superar previamente al Alavés y al Sevilla.

Con los tres puntos obtenidos, el equipo merengue alcanza las 45 unidades , manteniéndose en la segunda posición de la tabla , a tan solo cuatro del Barcelona. El conjunto catalán se impuso el sábado pasado en el derbi ante el Espanyol y sumó 49 puntos , consolidándose como líder en solitario.