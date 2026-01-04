  1. Inicio
Tabla de posiciones LaLiga: Real Madrid respira y comienza 2026 con victoria

El Real Madrid comenzó 2026 con buen pie al vencer 3-0 al Betis en el Santiago Bernabéu. Con esta victoria, el equipo de Xabi Alonso suma tres triunfos consecutivos

El cuadro merengue arranca el nuevo año con una valiosa victoria ante Betis en un partido que estuvo intenso.

Madrid, España.

El Real Madrid comenzó este domingo 3 de enero el 2026 con el pie derecho, al imponerse por 5-1 al Real Betis en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso se enfrentó a una verdadera prueba de fuego, justo antes de su compromiso por la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid. Con esta victoria, el Madrid suma su tercera consecutiva en la competición , tras superar previamente al Alavés y al Sevilla.

Con los tres puntos obtenidos, el equipo merengue alcanza las 45 unidades , manteniéndose en la segunda posición de la tabla , a tan solo cuatro del Barcelona. El conjunto catalán se impuso el sábado pasado en el derbi ante el Espanyol y sumó 49 puntos , consolidándose como líder en solitario.

Real Madrid arrasa al Betis con hat-trick de Gonzalo García en el Bernabéu

En la tercera posición se mantiene el Villarreal con 38 puntos, aunque con dos partidos pendientes frente a Barcelona y Real Madrid , lo que podría modificar la lucha por los primeros puestos en las próximas jornadas.

El triunfo del Madrid no solo refuerza su candidatura al título, sino que también le permite acercarse a Barcelona en un campeonato que promete una emocionante recta final.

