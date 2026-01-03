  1. Inicio
Barcelona festeja, hostil recibimiento a Joan García y gesto de Lamine Yamal

Joan García fue el gran protagonista del derbi catalán, lo trataron de rato, le dijeron de todo y se lució en el arco del Barcelona.

1 de 30

Las imágenes que nos dejó el sufrido triunfo del Barcelona (0-2) contra el Espanyol en la vuelta de Joan García al RCDE Stadium, la que antes fue su casa. No fue bien recibido, pero fue la figura del partido.
2 de 30

El enorme y efusivo recibimiento de la afición del Espanyol al autobús de su equipo a la llegada al RCDE Stadium para el partido contra el Barcelona.
3 de 30

La seguridad privada del Barcelona estuvo muy pendiente de Joan Garcia en el calentamiento del equipo azulgrana.
4 de 30

La afición del Espanyol no perdona a Joan García y lo han recibido con mucha hostilidad en su regreso al RCDE Stadium.
5 de 30

"Judas García", los billetes de los aficionados del Espanyol para el portero que se fue al Barcelona, máximo rival de los pericos.
6 de 30

"Joan rata", otra pancarta de los aficionados del Espanyol para el portero del Barcelona, Joan García.
7 de 30

Los billetes que ha hecho la afición del Espanyol para lanzarle a Joan Garcia adentro del campo del RCDE Stadium.
8 de 30

Ronald Araujo y Gavi, en el banquillo del Barcelona para apoyar a sus compañeros en el juego contra el Espanyol.
9 de 30

El 11 titular del Barcelona posando previo al inicio del partido contra el Espanyol.
10 de 30

El tremendo caño que le metieron a Eric García en un lance del partido en el primer tiempo. Fue un derbi catalán vibrante.
11 de 30

Joan García fue la figura del Barcelona con grandes tapadas. En esta jugada, sacrificó a su compañero Gerard Martín, lo empujó para evitar un remate bueno de Pere Milla.
12 de 30

Luego Joan García volvió a salvar al Barcelona con este tapadón espectacular tras un cabezazo de Pere Milla.
13 de 30

Así fue la salvada espectacular de Joan García al cabezazo de Pere Milla. No lo podían creer los periquitos.
14 de 30

Más pancartas de ratas entre la afición perica. Así han recibido en el RCDE Stadium a Joan García en la segunda parte.
15 de 30

La otra gran salvada de Joan García para evitar el gol del Espanyol en un nuevo mano a mano.
16 de 30

Joan García siguió con su recital de paradones y evitó nuevamente el gol del Espanyol.
17 de 30

A Joan García le lanzaron un encendedor, lo recogió y lo sacó del campo. Le dijeron de todo y respondió con una actuación brillante para el triunfo del Barcelona.
18 de 30

La atajada de Marko Dmitrović ante el disparo de Eric García. Se la perdió en la línea el jugador del Barcelona.
19 de 30

El lamento de los jugadores del Barcelona tras la ocasión fallada frente al arco del Espanyol. No le estaban saliendo las cosas a los azulgranas hasta que Hansi Flick reaccionó.
20 de 30

Flick mandó al campo a Fermín López en el segundo tiempo y el jugador brindó las dos asistencias para los goles de Dani Olmo y Robert Lewadowski, quienes también entraron de cambio.
21 de 30

El tremendo disparo de Dani Olmo que se clavó en el ángulo, donde las arañas tejen su nido. Un golazo brutal para el 0-1 del Barcelona.
22 de 30

La celebración de Dani Olmo tras su golazo para el 0-1 del Barcelona ante el Espanyol. Es su quinto gol en LaLiga.
23 de 30

Fermín López corrió y saltó sobre Dani Olmo para festejar el golazo que dejó mudo al Espanyol.
24 de 30

Los jugadores del Barcelona celebrando el golazo de Dani Olmo contra el Espanyol.
25 de 30

Robert Lewandowski sentenció el triunfo del Barcelona con el gol del 0-2 contra el Espanyol.
26 de 30

Así festejaron Robert Lewandowski y Fermín López el gol del 0-2 contra el Espanyol.
27 de 30

El eufórico grito de Fermín López tras el segundo gol del Barcelona. Fue otra de las figuras del partido.
28 de 30

El gesto de Lamine Yamal al final del partido que enfada a los aficionados del Espanyol.
29 de 30

Lamine Yamal hizo la seña de que el Barcelona se metió los tres puntos al bolsillo tras ganar el derbi catalán.
30 de 30

Hansi Flick fue a buscar a Joan García al final del partido para celebrar el triunfo del Barcelona.
