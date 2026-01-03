Espanyol vs Barcelona, EN VIVO, hora, canal y dónde ver Liga Española

Barcelona, España.

El Espanyol, equipo revelación de LaLiga Española, y el Barcelona, líder del campeonato, se enfrentan este sábado en un derbi catalán de altos vuelos en el que el guardameta Joan García regresará por vez primera al RCDE Stadium desde que el pasado verano cambió la zamarra blanquiazul por la azulgrana.

En el derbi más igualado de los últimos años, los barcelonistas buscarán estrenar el 2026 con la novena victoria consecutiva en el campeonato doméstico y los periquitos encadenar el sexto triunfo seguido.

Los blanquiazules, quintos en la clasificación con 33 puntos, llegan al choque tras ganar a Sevilla, 2-1; Celta, 0-1; Rayo, 1-0; Getafe, 0-1; y Athletic, 1-2. La dinámica es excelente y el vestuario, pese a asumir la dificultad del contrario, líder de Primera, no renuncia a nada ante su afición. Los pupilos de Manolo González buscan un golpe de autoridad.

Uno de los focos del derbi será la presencia del portero azulgrana Joan García. El guardameta, ex del Espanyol, firmó por el Barcelona este verano después del pago de los 25 millones de euros de la cláusula de rescisión. Su marcha fue convulsa para la entidad y los aficionados periquitos.

Por ello, el RCDE Stadium presentará fuertes medidas de seguridad para evitar posibles incidentes. Los accesos estarán fuertemente controlados y no se permitirá entrar con ninguna simbología del Barcelona al recinto. Además, el club blanquiazul ha instalado redes de seguridad en la zona de las porterías.