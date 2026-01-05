Vinicius con la mejor oferta para irse del Real Madrid: ¿Cuál es su decisión?

Bombazo... El 2026 arrancó con la increíble noticia de que Vinicius ha sido tentado para irse del Real Madrid tras recibir una oferta difícil de rechazar.
No es una novedad que Vinicius se encuentre en el mercado. Los últimos acontencimientos en el Santiago Bernabéu desvelan que el Real Madrid estaría dispuesto a escuchar ofertas por el jugador, sobre todo porque termina contrato en 2027 y sigue sin renovar.
El extremo brasileño Vinicius ha tenido propuestas del fútbol de Arabia Saudita que ha rechazado por su deseo de mantenerse en la élite.
Sin embargo, este lunes 5 de enero salió la noticia de que un poderoso equipo del fútbol de Europa pretende fichar al astro brasileño Vinicius.
Con su proceso de renovación congelado, agrietándose su hasta hace poco sólida relación con la afición del Real Madrid y con un rendimiento alejado de su excelencia habitual de hace temporada y media, llegan los primeros cantos de sirena a los oídos del brasileño.
Según The Guardian, uno de los diarios británicos de referencia, el Chelsea prepara una ofensiva histórica para verano y estudia una oferta para poder concretar el fichaje de Vinicius, delantero del Real Madrid.
En Londres, donde los ceros en una chequera interminable desde la llegada del empresario estadounidense Todd Boehly no parecen ser problema alguno, interpretan el escenario como una oportunidad estratégica para evitar que el extremo entre en su último año contractual.
De acuerdo con la informacón que publica este lunes The Guardian, en el Chelsea se tiene serias intenciones de fichar a Vinicius durante este mismo mercado de invierno y prepara una millonada por Vinicius.
La citada fuente asegura que el Chelsea está dispuesto a poner sobre la mesa 135 millones de libras (160 millones de euros) por el traspaso del delantero Vinicius.
Vinicius se convertiría en historia viva de la Premier League al ser el jugador más caro del campeonato más puntero del planeta al pulverizar los casi 150M€ que pagó el Liverpool por Florian Wirtz.
Aunque el contrato de Vinícius Jr. con el Real Madrid se extiende hasta junio de 2027, su renovación se encuentra actualmente en punto muerto. El principal obstáculo radica en las altas exigencias salariales del extremo brasileño, que aspira a convertirse en el jugador mejor pagado de la plantilla.
Vinicius siempre ha querido continuar en el Real Madrid, pero los últimos acontecimientos han cambiado las reglas del juego. Su relación con Xabi Alonso no es óptima, a pesar de que el club blanco se posicionó de su lado cuando hizo un berrinche por dejar el campo en el Clásico.
Además, el Bernabéu no para de pitarlo. El brasileño volvió a ser silbado por una gran parte de la afición merengue cuando el técnico lo sacó para darle entrada Franco Mastantuono antes de consumarse la goleada sobre el Betis.
Vinicius fue decisivo en las dos últimas Champions del Real Madrid, pero su falta de acierto de cara a portería (no marca desde el 4 de octubre en Liga) ha reducido su cotización en un equipo que podría considerr ofertas como la que ahora plantea el Chelsea.
Aunque la postura inicial del Real Madrid es clara, Vinícius no está en venta, la situación podría cambiar si el jugador no renueva y el conflicto salarial se prolonga. Con todavía dos años de contrato por delante, el club blanco no tiene urgencia, pero tampoco quiere correr el riesgo de entrar en una cuenta atrás peligrosa.
Por ahora, Vinícius Jr. sigue centrado en el terreno de juego, mientras su futuro se decide en los despachos. El invierno se acerca y, con él, un pulso que puede marcar el próximo gran capítulo del mercado europeo.