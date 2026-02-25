Christian Nodal tacha de mentirosa a Cazzu y exige justicia

La polémica entre Christian Nodal y Cazzu volvió a escalar luego de que el intérprete mexicano publicara un extenso mensaje en su canal de difusión de Instagram, donde habló abiertamente sobre la custodia y convivencia con su hija.
En el comunicado, el cantante respondió a versiones que lo señalan de impedir viajes y de ejercer abandono, asegurando que la situación ya se encuentra en manos de la justicia.
Nodal afirmó que no existe ningún documento legal que pruebe que haya negado permisos para que su hija viaje con su madre. “No existe un solo documento en el que me haya negado a los permisos de dichos viajes. Y si los hay que se muestren”, escribió de manera contundente.
Christian Nodal también cuestionó públicamente las acusaciones en su contra y lanzó una pregunta directa: “Ya que todo está abierto al público, que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos y vínculo como padre si no se me permite”. Con ello, dejó entrever que, según su versión, ha enfrentado obstáculos para convivir con la menor.
Sobre las mediaciones realizadas en Argentina, explicó que no se logró un acuerdo. “En las mediaciones de Argentina se buscó el mejor arreglo para el interés superior de nuestra bebé. Se hicieron peticiones completamente irracionales que muy poco justo tenían que ver con nuestra bebé. Estoy seguro nadie de quienes me lee aceptaría el tipo de acuerdo al que pretendió llegar. No hubo arreglo”, expresó.
En su mensaje, Nodal también abordó el tema de los permisos de viaje a Estados Unidos, asegurando que las acusaciones surgieron cuando, según él, la cantante no contaba con visa de trabajo vigente. “Cuando ella no tenía visa de trabajo para cumplir con la fecha que tenía anunciada y cerrada en USA, se inventó los permisos negados para viajar con nuestra hija. Sin mostrar una sola prueba”, sostuvo.
Agregó: “Bastó con decir que el abogado se comunicaba telepáticamente a través de la mirada que atravesaba una pantalla, diciéndole que ‘teníamos el puto control sobre nuestra bebé y ella’. Que no demandaría acusando al “sistema patriarcal” en su país. Con eso fue suficiente para asegurar que ejerzo violencia vicaria”.
Nodal negó ejercer violencia vicaria y criticó lo que consideró un discurso sin fundamentos. Asimismo, explicó que, ante la falta de acuerdos, decidió iniciar un proceso legal en México. “Procedí legalmente desde mi país con la misma intención básica: que un juez regule los días de convivencia con nuestra bebé y establezca una cifra de manutención clara. En ese proceso me encuentro”, detalló.
Respecto a la manutención, Christian Nodal señaló que los pagos se realizaron conforme a lo solicitado. “Los métodos de pago se hicieron tal cual como los solicitó: transferidos a una financiera para que ella pudiera retirarlo en efectivo. ¿Por qué públicamente salió a decir primero que no recibía nada y después que sí, pero no lo justo?”, cuestionó.
Incluso añadió: “No me pesa para nada si lo disfruta mi hija, pero ¿cómo un monto tan grande no va a ser justo para una bebé de 2 años?”.
Por último, Nodal sugirió que Cazzu estaría usandolo a él para promocionar su gira: “Me encantaría que se mostraran las pruebas de cada acusación que ha hecho. Tantos métodos que existen pa promocionar una gira.Ojalá pronto se acabe esta telenovela”.