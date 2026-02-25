Christian Nodal tacha de mentirosa a Cazzu y exige justicia

En su mensaje, Nodal también abordó el tema de los permisos de viaje a Estados Unidos, asegurando que las acusaciones surgieron cuando, según él, la cantante no contaba con visa de trabajo vigente. “Cuando ella no tenía visa de trabajo para cumplir con la fecha que tenía anunciada y cerrada en USA, se inventó los permisos negados para viajar con nuestra hija. Sin mostrar una sola prueba”, sostuvo.