Se ofrece al Barcelona, Inter Miami ficha al mejor, dice adiós al Real Madrid

Los fichajes y rumores de las últimas horas en el campo internacional.
El Chelsea ha contratado a Liam Rosenior como sustituto de Enzo Maresca, quien decidió separar su camino del Chelsea el 1 de enero, anunció la entidad londinense.
Rosenior, de 41 años, ejercía hasta este martes como técnico del Estrasburgo, club que guarda estrechos lazos con el Chelsea porque comparten propiedad, lo que ha agilizado las negociaciones y permitido al entrenador viajar en las últimas horas a Londres para concretar su fichaje.
El West Ham ha fichado al delantero argentino Taty Castellanos por 29.000.000 €. Firma hasta junio de 2030 y llega procedente del club Lazio de Italia.
Erik ten Hag estaría cerca de llegar al Twente de Países Bajos para ejercer la labor de director deportivo.
OFICIAL: El Spartak Moscú contrata al español Juan Carlos Carcedo como nuevo entrenador. Firma hasta junio de 2028. Procede del Pafos FC, donde conquistó Liga y Copa de Chipre, los únicos dos títulos de su historia.
El Inter Miami continúa configurando su plantilla para la defensa del título y acaba de cerrar la incorporación del guardameta que viene de brillar en Minnesota United y que disputará el Mundial con la Selección de Canadá: Dayne St. Clair (28). Ha sido elegido como el mejor portero de la MLS.
El Barcelona ha cerrado la incorporación de Joan Cancelo para lo que queda de temporada. El acuerdo es total entre todas las partes y sólo queda la redacción de los contratos y la firma de ambos clubes y del jugado.
Antoine Semenyo (25 años) está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Manchester City. Andoni Iraola, su todavía entrenador, en Bournemouth, reconoció que está a un paso de irse. La cifra del traspaso será de 72 millones de euros.
Cada vez suena con más fuera el regreso al Manchester United de Ole Gunnar Solskjær, de 52 años. El danés acepta ser el nuevo entrenador, aunque sea por tiempo indeterminado. Quiere volver a Old Trafford aunque sea de interino
Prensa deportiva de España informa de que Lewandowski no se piensa mover del Barcelona en este mes de junio y respetará su contrato que lo une al cuadro culé .
Leon Goretzka (29) acaba contrato esta temporada con el Bayern de Múnich. El centrocampista alemán no tiene la mejor relación con la dirigencia de su actual club y, por eso, ya está buscando posibles destinos. Uno de los que más le ilusionaría es el FC Barcelona. Mndo Deportivo publicó que el jugador quiere volver a jugar a las órdenes de Flick como agente libre el próximo verano
Según informa Fabrizio Romano, la Juventus habría mostrado interés formalmente por Federico Chiesa ante un posible regreso en enero. El club italiano busca un extremo y el futbolista con pasado en la 'Vecchia Signora' es uno de los principales nombres que se barajan.
El PSG podría causar sensación en el mercado de fichajes el próximo verano. Según 'Le10Sport', el club parisino sigue de cerca la situación de Dayot Upamecano, cuyo contrato con el Bayern de Múnich expira al final de la temporada. Sin embargo, el club bávaro está presionando para una renovación e incluso ha planeado ofrecerle un contrato sustancial
Harry Kane tiene contrato con el Bayern de Munich hasta 2027. Cuando le preguntaron por su futuro más allá de ese año, dijo: "Se hablará mucho de mi contrato. ¡Estoy disfrutando mucho aquí! No me imagino en ningún otro lugar ahora mismo. Habrá que hablarlo. Y eso ocurrirá. Mi enfoque está en esta temporada ahora mismo, pero no hay otro lugar en el que preferiría estar ahora mismo", dijo.
BOMBA: Luis Enrique se ha negado a ampliar su contrato con el PSG porque quiere un nuevo reto en su carrera.
Según informa AS, David Alaba no tienen asegurada su continuidad en el club merengue. El defensor austriaco finaliza su contrato en 2026 y todo indica que su futuro será fuera del Real Madrid y es uno de los mejores pagados de la plantilla con 10,5 millones de euros por temporada.