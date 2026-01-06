Se ofrece al Barcelona, Inter Miami ficha al mejor, dice adiós al Real Madrid

El Chelsea ha contratado a Liam Rosenior como sustituto de Enzo Maresca, quien decidió separar su camino del Chelsea el 1 de enero, anunció la entidad londinense.

Rosenior, de 41 años, ejercía hasta este martes como técnico del Estrasburgo, club que guarda estrechos lazos con el Chelsea porque comparten propiedad, lo que ha agilizado las negociaciones y permitido al entrenador viajar en las últimas horas a Londres para concretar su fichaje.