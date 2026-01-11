Lewandowski, sin rodeos: revela por qué Barcelona le ganó al Real Madrid

Arabia Saudita.

Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, afirmó este domingo, tras ganar la Supercopa de España al Real Madrid en la final (3-2), que el conjunto azulgrana ganó "como un equipo" y que lo más importante es que tiene otro título en sus vitrinas.

"El Real Madrid ha jugado bloque bajo y estamos intentando siempre buscar acciones para marcar gol. Necesitamos a veces un poco de paciencia. A veces jugamos de un lado a otro, a veces centramos buscando oportunidad de gol. Pero contra el Real Madrid tenemos siempre que jugar al cien por cien. Lo más importante es que hemos ganado 3-2 y tenemos otro título y estamos muy contentos", dijo Lewandowski en declaraciones a Movistar Plus.