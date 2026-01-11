  1. Inicio
  2. · Deportes

Lewandowski, sin rodeos: revela por qué Barcelona le ganó al Real Madrid

El delantero polaco lanzó contundentes declaraciones tras el triunfo en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudita.

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 15:46 -
  • Agencia EFE
Lewandowski, sin rodeos: revela por qué Barcelona le ganó al Real Madrid

Robert Lewandowski marcó uno de los tres goles en la victoria del FC Barcelona de 3-2 ante Real Madrid.

 Foto EFE.
Arabia Saudita.

Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, afirmó este domingo, tras ganar la Supercopa de España al Real Madrid en la final (3-2), que el conjunto azulgrana ganó "como un equipo" y que lo más importante es que tiene otro título en sus vitrinas.

"El Real Madrid ha jugado bloque bajo y estamos intentando siempre buscar acciones para marcar gol. Necesitamos a veces un poco de paciencia. A veces jugamos de un lado a otro, a veces centramos buscando oportunidad de gol. Pero contra el Real Madrid tenemos siempre que jugar al cien por cien. Lo más importante es que hemos ganado 3-2 y tenemos otro título y estamos muy contentos", dijo Lewandowski en declaraciones a Movistar Plus.

Barcelona vs Real Madrid: ¡Los azulgranas campeones de Supercopa! Los goles

El atacante polaco manifestó que todo su equipo está "muy contento" después de ganar un título más porque siempre que se supera al Real Madrid "es un partido grande".

"Hemos jugado muy bien en la primera parte. En la segunda también hemos buscando otros goles. Al final hemos ganado y es lo más importante", insistió.

Por último, tuvo palabras para Raphinha, nombrado mejor jugador del torneo: "Sabe cómo tiene que marcar un gol y siempre está en buen momento. Y también estamos juntos, como un equipo. Y ganamos como un equipo".

Lamine Yamal toma increíble decisión por la Supercopa de España

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias