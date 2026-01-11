Lewandowski, sin rodeos: revela por qué Barcelona le ganó al Real Madrid

Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, afirmó este domingo, tras ganar la Supercopa de España al Real Madrid en la final (3-2), que el conjunto azulgrana ganó "como un equipo" y que lo más importante es que tiene otro título en sus vitrinas.
"El Real Madrid ha jugado bloque bajo y estamos intentando siempre buscar acciones para marcar gol. Necesitamos a veces un poco de paciencia. A veces jugamos de un lado a otro, a veces centramos buscando oportunidad de gol. Pero contra el Real Madrid tenemos siempre que jugar al cien por cien. Lo más importante es que hemos ganado 3-2 y tenemos otro título y estamos muy contentos", dijo Lewandowski en declaraciones a Movistar Plus.
El atacante polaco manifestó que todo su equipo está "muy contento" después de ganar un título más porque siempre que se supera al Real Madrid "es un partido grande".
"Hemos jugado muy bien en la primera parte. En la segunda también hemos buscando otros goles. Al final hemos ganado y es lo más importante", insistió.
Por último, tuvo palabras para Raphinha, nombrado mejor jugador del torneo: "Sabe cómo tiene que marcar un gol y siempre está en buen momento. Y también estamos juntos, como un equipo. Y ganamos como un equipo".