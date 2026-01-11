Lamine Yamal toma increíble decisión por la Supercopa de España ante Real Madrid

El crack de Lamine Yamal sorprendió con una impensada decisión tomada en la previa de la final de Supercopa de España entre FC Barcelona y Real Madrid.
Yamal sorprendió a sus millones de seguidores con una decisión tomada en su perfil de Instagram previo al pitazo inicial del partidazo que disputaron Barcelona y Real Madrid en Arabia Saudita por la Gran Final de la Supercopa de España.
Barcelona y Real Madrid se volvieron a enfrentar este domingo 11 de enero en una definición por el título de la Supercopa de España, torneo que se viene disputando durante los últimos años en Arabia Saudita.
Lamine Yamal fue colocado en el 11 titular del Barcelona ante Real Madrid demostrando haber superado los problemas estomacales que le privaron de jugar de inicio en la semifinal que disputaron ante Athletic Club.
Sin embargo, lo que más ha sorprendido de Lamine durante las últimas horas es la decisión que tomó en relación a sus redes sociales. Prácticamente borró todas sus imágenes, generando muchas especulaciones.
El crack azulgrana le ha dado un vuelco total a su perfil de Instagram. Donde antes se encontraban una gran cantidad de fotos y recuerdos, ahora ya no queda nada. Eliminó sus publicaciones dejando solamente tres.
Las únicas tres publicaciones que dejó Lamine son junto a sus patrocinadores: dos con Adidas y la otra es con Visa, la cual realizó también en colaboración de cara al Mundial de 2026.
Aparte de borrar sus fotos y videos, el futbolista volvió a cambir su foto de perfil. Esta vez optó por utilizar una imagen de la serie 'Samurai Jack', un personaje animado que, pese a ser joven, se enfrenta sin temor a sus enemigos.
Es un misterio el motivo por el que Lamine Yamal realice cambios en sus redes sociales oficiales.
Una gran parte de la afición blaugrana cree que este cambio se debe por Hansi Flick. Previo al último Clásico, el futbolista publicó una historia en la que aparecía retando al Santiago Bernabéu y su club acabó perdiendo ese encuentro.
Esta fue la imagen que subió Lamine en el primer Clásico de la presente temporada que ganaron los blancos y terminó con burlas para el jugador. Una situación que habría intentado evitar nuevamente su técnico Hansi Flick.
No obstante, por ahora solo son especulaciones. El misterio de Lamine tras borrar todas sus publicaciones en Instagram hasta el momento no ha sido resuelto.
Lamine Yamal fue titular y pudo celebrar que Barcelona venció 3-2 al Real Madrid para consagrarse campeón de la Supercopa de España.
Lamine Yamal ha disputado 23 partidos esta campaña entre todas las competiciones y lleva nueve goles. Su valor en el mercado actual alcanza los 200 millones de euros.