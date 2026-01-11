Supercopa de España: El golazo de Raphinha en el clásico Barcelona - Real Madrid

Arabia Saudita.

En el Alinma Stadium de Arabia Saudita , fue el cuadro culé que dirige Hansi Flick el que se puso en ventaja sobre el cierre del primer tiempo.

El extremo brasileño Raphinha se encargó de anotar el primer gol en la Gran Final de la Supercopa de España en una nueva edición del clásico FC Barcelona vs Real Madrid.

Transcurrían 36 minutos de la primera mitad, dibujó Lamine Yamal un balón milimétrico ya que le dio un espectacular pase a su compañero Raphinha y el brasileño sacó un zurdazo que se incrustó al ángulo.

El futbolista de los culés caracoleó ante el francés Tchouaméni, la cruzó fuerte y Courtois no puede hacer nada por sacarla, su lanzada sirvió para adornar la diana.

Inmediatamente toda la afición, cuerpo técnico y jugadores del Barcelona se volcaron a festejar ante el lamento de todo el madridismo.