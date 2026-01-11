  1. Inicio
  2. · Deportes

Supercopa de España: El golazo de Raphinha en el clásico Barcelona - Real Madrid

El brasileño se encargó de abrir el marcador en la gran final de Arabia Saudita.

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 13:43 -
  • German Alvarado
Supercopa de España: El golazo de Raphinha en el clásico Barcelona - Real Madrid

Raphinha celebrando su golazo con Lamine Yamal en el clásico Barcelona vs Real Madrid.
Arabia Saudita.

El extremo brasileño Raphinha se encargó de anotar el primer gol en la Gran Final de la Supercopa de España en una nueva edición del clásico FC Barcelona vs Real Madrid.

En el Alinma Stadium de Arabia Saudita, fue el cuadro culé que dirige Hansi Flick el que se puso en ventaja sobre el cierre del primer tiempo.

Golazos y Barcelona está derrotando al Real Madrid en la final

Transcurrían 36 minutos de la primera mitad, dibujó Lamine Yamal un balón milimétrico ya que le dio un espectacular pase a su compañero Raphinha y el brasileño sacó un zurdazo que se incrustó al ángulo.

El futbolista de los culés caracoleó ante el francés Tchouaméni, la cruzó fuerte y Courtois no puede hacer nada por sacarla, su lanzada sirvió para adornar la diana.

Inmediatamente toda la afición, cuerpo técnico y jugadores del Barcelona se volcaron a festejar ante el lamento de todo el madridismo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
German Alvarado

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias