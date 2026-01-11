Vinicius frotó la lámpara y humilló al Barcelona con un golazo en la Supercopa de España

Arabia Saudita.

El extremo brasileño Vinicius apareció en el momento cuando más lo ocupaba Real Madrid y se hizo presente en la Gran Final de la Supercopa de España ante Barcelona.

En los minutos finales del primer tiempo, el brasileño se hizo presente en el marcador con un auténtico golazo. En el peor momento de su equipo dentro del campo, el dorsal 7 asumió la responsabilidad, silenció los rumores sobre una posible salida y dejó en claro que sigue siendo una de las grandes figuras del conjunto merengue.