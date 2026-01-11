Vinicius frotó la lámpara y humilló al Barcelona con un golazo en la Supercopa de España

El extremo brasileño Vinicius apareció en el momento cuando más lo ocupaba Real Madrid y se hizo presente en la Gran Final de la Supercopa de España ante Barcelona.
En los minutos finales del primer tiempo, el brasileño se hizo presente en el marcador con un auténtico golazo. En el peor momento de su equipo dentro del campo, el dorsal 7 asumió la responsabilidad, silenció los rumores sobre una posible salida y dejó en claro que sigue siendo una de las grandes figuras del conjunto merengue.
Se jugaba el minuto 47, "Vini" condujo con gran velocidad la pelota, se quitó la marca del lateral francés Koundé, ingresó al área y fusiló al portero Joan García con un soberbio remate antes de la llegada del zaguero central Cubarsí.
Vinicius volvió a demostrar que en los partidos grandes siempre aparece, marcando diferencias con su velocidad, desequilibrio y personalidad en instancias decisivas.
El brasileño como consecuencia pudo marcar su primer gol en el 2026 y le puso fin a una espantosa mala racha de más de dos meses sin poder marcar.