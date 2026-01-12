Real Madrid dijo adiós a Xabi Alonso: revuelo en redes y dardo tras su despido

Xabi Alonso fue destituido como entrenador del Real Madrid y así reaccionaron los medios y periodistas tras la sorpresiva noticia.
Los medios españoles reaccionaron tras la salida de Xabi Alonso y el sustituto a DT en el equipo.
"El Real Madrid comunica que el donostiarra no sigue tras la derrota en la Supercopa".
Diario MARCA: "El Real Madrid echa a Xabi de mutuo acuerdo".
Diario AS: "Oficial: Xabi Alonso, destituido".
"Tenía el equipo más caro del mundo. Florentino le dio un proyecto ganador y se gastó en él 200M más en verano. Su equipo jugaba como si fuera el Getafe. Ganó partidos gracias los árbitros y encima lloraba. Y todavía quieren comparar a Xabi Alonso con Xavi Hernández".
Los números de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid.
"Se le fue el vestuario y ahora se va él. Xabi Alonso sufre la trituradora del Real Madrid", expresa el periodista Fernando Palomo.
David Faitelson: "El Madrid actúa como lo que es: los equipos grandes toman decisiones. Este Real Madrid se ve descompuesto y sin confianza...".
Misterchip sobre la salida de Xabi: "Cuando todos los gurús hablaban de un ultimátum detrás de otro y decían que estaba fuera, siguió. Ahora que los gurús decían que salía reforzado después del partido de ayer y que tenía el puesto asegurado para las próximas semanas, le despiden"
Asimismo, comparó los números de Xabi con Hansi Flick y dejó: "Creer (en tu entrenador) o no creer. He ahí la cuestión".
Y lanzó dardo: "habría sido una PROEZA nivel leyenda, conseguir que las divas mantuvieran esa intensidad durante toda una temporada. Visto lo visto, hasta se queda corto el adjetivo. Habría sido un MILAGRO".
"Real Madrid cesó a Xabi Alonso como su director técnico, después del 3-2 en la Final de la Supercopa de España contra Barcelona"
"Xabi Alonso deja de ser el entrenador de Real Madrid. Crónica de un final anunciado. Asume Álvaro Arbeloa", expresó el periodista Pablo Giralt.
ESPN: "El Real Madrid informó que Xabi Alonso ya no es el DT del equipo. De acuerdo al club merengue, la decisión fue por "mutuo acuerdo"
"Se acabó la etapa de Xabi Alonso como DT Del Real Madrid tras 34 partidos. Inicia la de Álvaro Arbeloa, quien previamente ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera merengue, desde 2020", palabras del periodista Luis Omar Tapia.
La burla de Jota Jordi tras la salida de Xabi Alonso del Real Madrid.