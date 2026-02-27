Roberto Flores Bermúdez es el nuevo embajador de Honduras en USA

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Flores Bermúdez es un diplomático de carrera con amplia trayectoria en el servicio exterior hondureño. Fue canciller en el Gobierno de Carlos Flores (1998-2002) y ha desempeñado altos cargos en las Naciones Unidas.

La canciller de la República, Mireya Agüero, juramentó este viernes a Roberto Flores Bermúdez como nuevo embajador de Honduras en Estados Unidos.

También representó a Honduras ante el Reino Unido, Suiza, Alemania y el propio Estados Unidos en periodos anteriores.

La Cancillería indicó que el nuevo embajador tiene la responsabilidad de "consolidar la agenda estratégica bilateral" y promover mayores oportunidades de cooperación, inversión y protección para la comunidad hondureña residente en territorio estadounidense.

Asimismo, destacó que el nombramiento responde a la visión del presidente de la República, Nasry Asfura Zablah, orientada a impulsar una política exterior sólida, activa y enfocada en resultados concretos que beneficien a los hondureños dentro y fuera del país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras añadió que esta designación fortalece la presencia diplomática de Honduras ante uno de sus principales socios estratégicos y comerciales.