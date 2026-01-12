Real Madrid estremece el mercado, primer fichaje del Barcelona y dejan a CR7

Estos son algunos de los fichajes, rumores y bajas en el mercado de pases internacional.
El periodista Florian Plettenberg informa que el Fenerbahce tiene interés por Christopher Nkunku, sin embargo el delantero está muy contento en el Milan y no tiene previsto abandonar.
Sobre esto dijo: "Fenerbahçe? Mi cabeza solo piensa en seguir aportando en el Milan y me quiero quedar aquí por mucho más tiempo, hoy era un partido que podríamos haber ganado, pero ya estamos pensando en el siguiente"
Informa Fabrizio Romano que Lucas Paquetá quiere regresar a Brasil y el equipo al que apunta es el Flamengo
OFICIAL // El británico Brian Madjo se convierte en nuevo jugador del Aston Villa por algo más de 10 millones de euros. Llega proveniente del Metz.
Fabrizio Romano informa que Michael Carrick será el nuevo entrenador del Manchester United tras la salida de Ruben Amorim: "El acuerdo está casi cerrado y se sellará esta semana".
El Levante ha recibido una oferta cercana a los 30 millones de euros del CSKA de Moscú por el delantero camerunés Etta Eyong.
Fabrizio Romano detalla que el Genoa y Al Nassr llegaron a un acuerdo verbal por el traspaso de Bento. Llegaron a un acuerdo de préstamo con cláusula de opción de compra por unos 9 millones de euros y dejará a Cristiano Ronaldo.
OFICIAL // El Oporto ha ampliado el contrato de su entrenador, el italiano Francesco Farioli, hasta 2028, a la luz de los buenos resultados deportivos que está cosechando el equipo, que lidera la Liga de Portugal.
The Sun detalla que Bruno Fernandes estaría "decepcionado" con la directiva por la destitución de Amorim y cree que un cambio de aires sería lo mejor. Tiene contrato hasta 2027.
OFICIAL // El español Pablo Marí fue anunciado este domingo como nuevo futbolista del Al Hilal de Simone Inzaghi.
Informa Florian Plettenberg que Max Eberl, director deportivo del Bayern, ha mantenido conveersaciones con Marc Guehi durante los últimos días.
Según TyC Sports, el Benfica habría iniciado las conversaciones con el Atlético de Madrid para fichar al argentino, Thiago Almada.
SORPRESA / Ousmane Dembélé termina contrato en 2028 y ha rechazado la primera propuesta del PSG por su renovación. El equipo parisino le ofrece 30 millones de euros por temporada, pero el jugador quiere duplicar el salario (60 millones).
Luis Enrique, por su parte, se pronunció sobre su posible marcha del PSG: "Son rumores, siempre hay rumores alrededor del PSG. Estamos acostumbrados, es algo privado y seguirá siéndolo. Hay muchas noticias falsas. Nosotros sabemos lo que queremos y eso es lo más importante".
OFICIAL // El lateral portugués Joao Cancelo ha aterrizado este lunes en la capital catalana para pasar la revisión médica y firmar un contrato hasta final de la temporada con el Barcelona, al que llega cedido por el Al-Hilal saudí.
OFICIAL // El Real Madrid ha decidido prescindir de Xabi Alonso tras caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, y en comunicado informa que "de mutuo acuerdo" con el técnico "ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo".
OFICIAL / Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid Castilla, es el elegido por la directiva madridista para tomar las riendas del primer equipo tras la destitución de Xabi Alonso, el día después de caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona.
De acuerdo con el periodista Matteo Moretto, el Genoa de Italia ha seguido muy de cerca al hondureno Kervin Arriaga, un interés que ha sido confirmado por la Cadena SER, medio que reveló que el club prepara una oferta cercana a los 5.5 millones de euros para intentar fichar al seleccionado catracho. Esta cifra no incluiría variables ni bonus, que podrían elevar el monto final de la operación.