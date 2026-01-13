Xabi Alonso rompe el silencio y manda mensaje al Real Madrid tras su salida

Se despide. El Real Madrid sorprendió el lunes 12 de enero al anunciar la salida de Xabi Alonso como entrenador del club, esto a un día de perder la final de la Supercopa de España 2026 ante el Barcelona (3-2) en Arabia Saudita.
Una noticia que dejó atónitos a muchos de sus seguidores y que hasta este momento, el estratega español no se había pronunciado. Este martes, Xabi rompió el silencio y a través de sus redes sociales se pronunció sobre su adiós en el banquillo del equipo blanco.
Xabi Alonso se despidió del Real Madrid con un mensaje escueto, en el que elegante, agradeció la confianza de la directiva y de los jugadores más el cariño del madridismo.
"Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad", escribió el estratega en su cuenta oficial de Instagram junto a dos fotos dirigiendo al Real Madrid.
"Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", sentenció.
Xabi Alonso tomó las riendas del Real Madrid para dirigir al equipo en el Mundial de Clubes el pasado mes de junio, tras cerrar su etapa en el Bayer Leverkusen. Fue elegido como el sustituto del italiano Carlo Ancelotti, el entrenador más laureado de la historia del club blanco, el técnico se estrenó el 18 de junio con un empate ante Al-Hilal. Tras cuatro victorias en el torneo, cayó en semifinales, goleado por el PSG (4-0).
En total, Xabi Alonso comandó como entrenador del Real Madrid 34 encuentros, de los que venció 24, empató 4 y encajó 6 derrotas. Ahora su lugar lo tomará el también exjugador, Álvaro Arbeloa, que ha dirigido al Castilla.