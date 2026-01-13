Xabi Alonso rompe el silencio y manda mensaje al Real Madrid tras su salida

Madrid, España.

Se despide. El Real Madrid sorprendió el lunes 12 de enero al anunciar la salida de Xabi Alonso como entrenador del club, esto a un día de perder la final de la Supercopa de España 2026 ante el Barcelona (3-2) en Arabia Saudita.

Una noticia que dejó atónitos a muchos de sus seguidores y que hasta este momento, el estratega español no se había pronunciado. Este martes, Xabi rompió el silencio y a través de sus redes sociales se pronunció sobre su adiós en el banquillo del equipo blanco.

Xabi Alonso se despidió del Real Madrid con un mensaje escueto, en el que elegante, agradeció la confianza de la directiva y de los jugadores más el cariño del madridismo.