Real Madrid sorprende y anuncia despido de Xabi Alonso tras perder la Supercopa

Madrid, España.

Oficial. El Real Madrid ha decidido prescindir de Xabi Alonso tras caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y en comunicado informa de que "de mutuo acuerdo" con el técnico "ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo", del que se hace cargo Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del filial, el Real Madrid-Castilla.

"Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", asegura en el comunicado.

El Real Madrid muestra su agradecimiento a Xabi Alonso y a todo su cuerpo técnico por los siete meses de trabajo en su regreso al club como técnico tras triunfar como jugador.

"Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", sentencia.

Xabi Alonso tomó las riendas del Real Madrid para dirigir al equipo en el Mundial de Clubes el pasado mes de junio, tras cerrar su etapa en el Bayer Leverkusen.

Elegido como el sustituto del italiano Carlo Ancelotti, el entrenador más laureado de la historia del club blanco, el técnico se estrenó el 18 de junio con un empate ante Al-Hilal.

Tras cuatro victorias en el torneo, cayó en semifinales, goleado por el PSG (4-0).En la actual campaña, Xabi Alonso tenía al Real Madrid segundo clasificado en LaLiga EA Sports, a 4 puntos del Barcelona, clasificado entre los ocho primeros en la fase de liga de la 'Champions League' y en octavos de final de la Copa del Rey.

Cedió en la final de la Supercopa de España, tras eliminar al Atlético de Madrid en semifinales, en el clásico frente al Barcelona (3-2), una derrota que ha desencadenado su destitución.En total, Xabi Alonso ha dirigido como entrenador del Real Madrid 34 encuentros, de los que venció 24, empató 4 y encajó 6 derrotas.