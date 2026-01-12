Los señalados del Real Madrid tras perder la Supercopa: ¡solo dos se salvan!

Álvaro Carreras (6): Estaba crecido en la moral por ganar cada duelo a Lamine Yamal en la primera media hora, acabó realizando un pisotón en el empeine que le pudo costar la amarilla en el primer acto. Salvó el primero del Barcelona. Tuvo en su bota izquierda la oportunidad de mandar la final a los penaltis, pero chutó centrado y blando con todo para marcar en el tiempo añadido.