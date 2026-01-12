Los señalados del Real Madrid tras perder la Supercopa: ¡solo dos se salvan!

Real Madrid sufrió una nueva derrota y perdió otra final ante Barcelona en la Supercopa de España 2026. El equipo de Xabi Alonso cayó por 3-2 ante los azulgranas y perdieron el primer título de la temporada.
Luego de la derrota, algunos de los jugadores fueron señalados y estas son las calificaciones de los futbolistas merengues tras perder ante el conjunto culé en Arabia Saudita:
Thibaut Courtois (7): Seguro en los disparos lejanos, atento en los balones divididos y determinante en acciones de alto nivel. Poco pudo hacer en los tres goles recibidos.
Álvaro Carreras (6): Estaba crecido en la moral por ganar cada duelo a Lamine Yamal en la primera media hora, acabó realizando un pisotón en el empeine que le pudo costar la amarilla en el primer acto. Salvó el primero del Barcelona. Tuvo en su bota izquierda la oportunidad de mandar la final a los penaltis, pero chutó centrado y blando con todo para marcar en el tiempo añadido.
Dean Huijsen (4): Muy flojo una vez más el malagueño, que prolonga una racha de imprecisión y poca fiabilidad que no había vivido antes. En el segundo gol a favor de los blaugranas queda gravemente retratado. Punto positivo por su remate en el 2-2 merengue.
Raúl Asencio (7.5): El canterano también fue uno de los grandes desplazados del nuevo dibujo. En su caso, a la derecha para ejercer como central diestro. Posteriormente ocupó el lateral tras la sustitución de Fede. Defensivamente, gran partido del canario. Sin duda, de los mejores.
Aurélien Tchouaméni (6): Le tocó al centrocampista francés ejercer hoy como tercer central. Con el cambio táctico se vio poco implicado en la creación, ya que cuando el equipo poseía balón él debía quedar como último hombre. Por otro lado, culminó un serio encuentro desde atrás.
Fede Valverde (6): No muy notoria la actuación de ‘El pajarito’ en la final. Lateral en defensa de cinco pero sin oportunidades de internar ni tampoco de poder hacer daño. Correcto, pero sin destacar.
Eduardo Camavinga (5.5): Muy poco del francés. En su posición natural, como pivote, gris en la creación. Hoy no robaba para mirar hacia delante. El Madrid echó en falta su profundidad habitual.
Jude Bellingham (5.5): Mucho desgaste del inglés. Comprometido como siempre pero muy lejos de lo que pudo darle al equipo en la final de la Supercopa de España ante Barcelona.
Arda Güler (5): Flojísimo el rendimiento del futbolista turco. Su entrada buscaba aportar velocidad y calidad en las transiciones, pero estuvo apagado durante los minutos que disputó.
Franco Mastantuono (4): Se nota que lo intentó, pero de momento no da el nivel suficiente para tener una aportación significativa. Da la sensación de que necesita más tiempo de adaptación y minutos, quizás en otro lado.
Dani Ceballos (5): A diferencia de Güler, Ceballos sí pidió la pelota y buscó dar alguna solución con balón. Aportación insuficiente para que el equipo encontrará el gol.
Rodrygo (6.5): Buen partido del ’11’ madridista. Complementó la ofensiva blanca ofreciendo agilidad y electricidad. Le faltó ser más dañino en zona de tres cuartos.
Vinicius (9.5): Espectacular el brasileño. Al nivel de aquellas noches en las que parecía imparable. Se inventa el primer gol para darle vida a un Real Madrid que parecía muerto. Sudores fríos de la defensa culé cada vez que entraba en juego.
Gonzalo García (9): Sorprendiendo de nuevo Gonzalo. Gol y asistencia en un duelo de altura. Bien en los duelos y mostrando un nivel superlativo en los controles en movimiento.
Mbappé (4): Se notó que estaba lesionado. Una buena acción defensiva ante Lamine Yamal es todo lo que hizo en el partido. No presionó ni una sola acción más y con balón prácticamente no la tocó. Para jugar así era mucho mejor dejar a Gonzalo.
David Alaba (4): Jugó el último cuarto de hora, pero siempre que intervino fue para perjudicar al equipo. Su ritmo de competición es prácticamente nulo.