Simeone admite su error y manda mensaje a Vinicius tras bronca en Supercopa

Madrid, España.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, pidió este lunes “disculpas” tanto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, como a Vinicius Júnior, atacante del conjunto blanco, por el “episodio” en la semifinal de la Supercopa de España, en el que acepta que “no estuvo bien” por su parte.

“Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino y también al señor Vinicius por el episodio que vieron (en la Supercopa de España); obviamente no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto obviamente que no estuve bien”, explicó durante la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino, en una pregunta sobre si vio la final del torneo.

En un vídeo difundido por ‘Movistar’ durante el partido, se observa a Diego Simeone decirle a Vinicius, según la lectura de labios del propio canal de televisión: “Te va a echar Florentino, acuérdate. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate lo que te digo”.Simeone matizó después, cuando fue preguntado de nuevo en ese sentido durante la rueda de prensa de este lunes, que eran disculpas, no un perdón, sin hablar más allá de este hecho.