Flick no lo quiere ver ni en entrenamientos y le pide al Barcelona que lo venda o regale

El futbolista no entra en los planes de Hansi Flick y el entrenador del Barcelona ha pedido a la directiva azulgrana que se deshagan de él. Su futuro está lejos del Camp Nou.
Hans-Dieter Flick tiene claro que no hay espacio en sus planes para ningún jugador que actualmente se encuentra a préstamo fuera del Barça.
No hay ningún futbolista que le haya convencido al técnico alemán para ganarse una oportunidad en el FC Barcelona, ni siquiera, para hacer la pretemporada del próximo curso.
El único que tenía opciones con Flick era Héctor Fort, pero después de la lesión que sufrió en su cesión en el Elche, y con la irrupción del prometedor centrocampista Xavi Espart (imagen), ha acabado quedando completamente sentenciado.
Ahora, hay otro futbolista del Barcelona que Hansi Flick no quiere ver ni en los entrenamientos. No se ha ganado su confianza.
El jugador que está totalmente sentenciado para Hansi Flick es Ansu Fati, que independientemente de lo que suceda con Marcus Rashford o Roony Bardghji, no volverá al Spotify Camp Nou.
Un triste final para Hansi Flick, un futbolista que estaba destinado a marcar una época, y que llegó a ser considerado como el heredero de Lionel Messi.
Joan Laporta no dudó a la hora de demostrarle la enorme confianza que tenía en su progresión, renovando su contrato hasta junio de 2028 (finalizaba el 30 de junio de 2027) cuando se encontraba lesionado, y dándole la responsabilidad de heredar el dorsal ‘10’.
El internacional español, que heredó el diez del Barça en poder de Messi en el verano de 2021, batió todos los registros de precocidad cuando se estrenó con el primer equipo en la temporada 2019-20, pero las continuas lesiones han lastrado su enorme progresión.
Los constantes problemas físicos le impidieron a Ansu Fati triunfar, y la campaña anterior desaprovechó los pocos minutos que tuvo a las órdenes de Hansi Flick, siendo incapaz de entrar en las rotaciones, y sin marcar ningún gol entre todas las competiciones.
La intención del Barça era traspasar a Ansu Fati, pero no llegaron ofertas, y se tuvieron que conformar con enviarlo cedido al AS Mónaco en el último verano.
En la Ligue 1, esperaban que se pudiera revalorizar, y durante un breve periodo de tiempo, parecía que podía conseguirlo. Fati tardó mucho tiempo en debutar y en recuperar el ritmo competitivo, si bien tuvo una racha muy positiva de cara a puerta que invitaba al optimismo, y que ilusionó a todos.
Desgraciadamente, fue tan solo un espejismo, y Ansu Fati ha caído en el ostracismo en el Mónaco.
Así que Flick tiene claro que lo mejor para todos, incluyendo a Ansu Fati, es que en verano separen definitivamente sus caminos, según informan en las últimas horas en ‘France Football’.
Otro motivo más por el cual Ansu tiene las puertas totalmente cerradas en el Barcelona es porque no percibe un salario precisamente reducido. Cobra 12 millones de euros al año, una cantidad increíble, y que nunca ha logrado justificar.
Laporta y Deco buscarán la manera de desprenderse definitivamente de Ansu Fati, y han pedido a su agente, Jorge Mendes, que inicie la búsqueda de un comprador urgentemente.
La venta de Ansu Fati ayudaría a liberar masa salarial del Barcelona y a reordenar la planificación ofensiva. Por lo que si sale, para Flick, mejor. Hansi prefiere apostar por perfiles que se ajusten mejor a su idea antes que mantener jugadores por pasado o expectativa.
El Barça trabaja con una cifra de referencia cercana a los 25 millones de euros para su venta. No es la cantidad que se imaginaba cuando irrumpió como una de las grandes promesas, pero responde a la realidad actual del jugador y del mercado.