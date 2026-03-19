Kervin Arriaga emociona con noble gesto hacia un pequeño aficionado del Levante

El hondureño Kervin Arriaga sigue sumando protagonismo en España, no solo dentro del campo, sino también fuera. El mediocampista volvió a tener participación con el Levante en el empate frente al Rayo Vallecano por la última jornada de LaLiga de España, pero fue una historia fuera del estadio la que terminó robándose las miradas.

A las afueras del Estadio de Vallecas, las cámaras de El Chiringuito TV captaron un momento especial protagonizado por Mateo, un niño de apenas 10 años y fiel aficionado del Levante, que viajó desde Valencia con un sueño muy claro: conocer al futbolista hondureño.

El pequeño, acompañado por su padre, no ocultaba su emoción mientras recordaba uno de los momentos más memorables de Arriaga con los Granotas. “Ahí está, va a sacar un córner, segundo palo Arriaga, ¡GOOOOOL!”, expresó el niño, imaginándose un gol del 'Misilito'.